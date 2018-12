Els Mossos reobren l´autopista a Girona

Els Mossos d'Esquadra han reobert l'autopista AP7 al seu pas per Girona després de desallotjar els prop de 300 manifestants convocats pels CDR que l'havien tallat a primera hora del matí en protesta per la celebració del consell de ministres a Barcelona. Al voltant de les 12 del migdia, desenes d'agents han desplaçat els manifestants fins al barri de Germans Sàbat. Tot i que s'han viscut escenes de tensió entre manifestants i antidisturbis, i s'han llençat alguns objectes contra la policia, no hi hagut cap càrrega policial. Després del desallotjament, diversos operaris han retirat alguns obstacles que han deixat els CDR a la via.





Unes 300 persones han tallat avui al matí l'autopista AP-7 a l'altura de Girona oest a. Estaven convocats pel CDR de Girona a les sis del matí a l'aparcament de la Copa. Des d'allà s'han desplaçat en diferents cotxes cap a l'autopista, concretament al tram que creua amb el pont de Taialà.Al voltant de les 7 del matí, els manifestants han envaït la carretera, gràcies a una comitiva de cotxes que ha iniciat uns metres més amunt una marxa lenta per frenar el trànsit i permetre els CDR tallar la via en sentit nord. Els manifestants han saltat les tanques protectores del voral i mitjançant pneumàtics han creat una barrera. També han estès tres pancartes on es podia llegir: "Desbordem-los", "Implementem" la República" i "Tombem el règim del 78". Minuts més tard han tallat també el sentit sud de la via.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diferents patrulles dels Mossos d'Esquadra, els quals han intentat dialogar amb algun representant dels CDR però, no han obtingut resposta. Tot i això, s'han quedat controlant des de la distància la concentració mentre els manifestants cridaven "fora les forces d' ocupació ". Per altra banda, els agents han fet recular els vehicles que s'havien quedat atrapats per la protesta i els han permès sortir per Girona Oest. Tot i això, una desena de camions han decidit quedar-se perquè igualment les vies alternatives estan també tallades per altres grups de CDRs.A mig matí, la concentració s'ha convertit en una autèntica festa amb esmorzar, xocolata desfeta, música de gralla que entonava l'Estaca i partits de futbol. Tot i que en molts punts de les comarques gironines els talls de carretera s'anaven aixecant, els manifestants de Girona expressaven la seva voluntat de quedar-se a fer una arrossada popular. També han pintat sobre l'asfalt de la carretera la paraula "ingovernables" i han penjat des del pont una pancarta que diu: "Cap més dia a la presó" .Al voltant de les dotze del migdia, els Mossos d'Esquadra han intervingut i han desallotjat la via.