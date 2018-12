Cassà de la Selva aprova uns ajuts per als usuaris de la Residència Sant Josep

L'Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar en el ple municipal de desembre una subvenció que suposarà la reducció de les quotes dels usuaris cassanencs de la Residència Geriàtrica Sant Josep amb baixa capacitat econòmica. La reducció pot arribar a ser l'equivalent al 25% de l'import anual del preu públic, sense serveis complementaris, per residència assistida o servei de centre de dia, i amb un límit de 2.000 euros. Segons el consistori, els requisits que s'han de complir són, per una banda, haver estat empadronat al municipi de Cassà de la Selva com a mínim durant els cinc anys anteriors a l'entrada a la Residència Geriàtrica Sant Josep; que el sol·licitant no superi l'equivalent a dues vegades la pensió mínima de jubilació anual vigent; ser usuari de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia; i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, la resta d'administracions públiques i amb la Seguretat Social. Amb aquesta subvenció, tal com ja es va fer amb la reducció del 25% de l'IBI a les persones jubilades que no arriben a la pensió mínima, es vol incrementar l'import de les ajudes i el nombre de contribuents que es poden acollir a aquestes mesures socials.

L'objectiu és incrementar les facilitats i ajudes a les persones que tenen més dificultats. La informació es publicarà a la pàgina web municipal, on hi haurà el model de sol·licitud, així com la informació de la documentació que s'ha d'entregar.