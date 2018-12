La preinscripció per a les etapes obligatòries s´obrirà el 29 de març

La maquinària per preparar el curs vinent ja està en marxa i té una primera data a la vista, la de preinscripció. El Departament d'Educació ha programat el procés entre finals de març i mitjan maig, en funció del tipus d'estudi que s'hagi de cursar. Com sempre, els primers alumnes que hauran de formalitzar la seva preinscripció per al curs 2018-2019 seran els de les etapes obligatòries; és a dir, de segon cicle d'educació infantil (a partir de P3), de primària i d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per a aquests nivells educatius, la data fixada pel Departament és el 29 de març de 2019. Aquest dia s'obrirà un procés que s'allargarà fins al 9 d'abril. Més endavant, en una data per determinar de la primera quinzena de maig, començarà la preinscripció de Batxillerat. I la segona meitat d'aquest mateix mes serà el moment de preinscriure's als estudis de Formació Professional i d'Arts plàstiques i Disseny.

Educació ha informat que la modificació del decret amb el procediment d'admissió d'alumnes està previst que es publiqui el 27 de març.