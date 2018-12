Educació anuncia per al 16 de gener de 2019 l'obertura de sol·licituds per a les oposicions

El 16 de gener del 2019 s'obrirà el termini perquè els docents demanin concórrer a les properes oposicions del Departament d'Educació, tal com informa al seu web, on també especifica que la presentació de sol·licituds es tancarà el 4 de febrer.

Aquesta informació s'avança a la convocatòria oficial del procés selectiu que, tal com va dir la Conselleria, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) abans que acabi l'any. I per a això, falten quatre dies laborables.



La fase de selecció estarà al juliol

La Conselleria ha penjat al web un calendari per a la convocatòria de 5.005 places de mestres i professors funcionaris que va anunciar a mitjan novembre. D'acord amb aquesta pauta, les sol·licituds es podran presentar del 16 de gener al 4 de febrer del 2019 i la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es publicarà a finals de febrer. L'endemà d'aquesta publicació, els professionals que no hi estiguin d'acord tindran deu dies hàbils per presentar reclamacions i, un cop valorades, el llistat definitiu es donarà a conèixer la segona quinzena de maig.

Un cop s'hagi superat aquesta fase prèvia, els exàmens començaran el 14 de juny amb les proves de llengua per a aquells docents que les hagin de fer. El 15 de juny es realitzarà l'acte de presentació i es preveu que la fase d'oposició acabi abans del 31 de juliol, mentre que tot el procediment selectiu s'haurà de completar abans del 31 d'octubre.

Fa setmanes que el professorat interí que vol aconseguir una de les 5.005 places espera que el DOGC publiqui la convocatòria oficial de les oposicions. Aquesta vegada, els mestres són els més interessats, ja que la majoria de les vacants, 3.604, són per ingressar en el cos de funcionaris d'aquest nivell educatiu. Concretament, Educació ofereix 1.932 llocs de Primària, 589 d'Infantil, 331 d'Anglès, 283 de Pedagogia terapèutica, 211 d'Educació física, 175 de Música, 75 d'Audició i llenguatge i 8 de Francès.

El segon paquet més important el conformen 759 places de Secundària (amb 139 d'Informàtica, 91 de Formació i orientació laboral i 87 d'Intervenció sociocomunitària, entre d'altres); una quantitat molt semblant a les 642 per a tècnics de Formació Professional (amb 97 de Procediments sanitaris i assistencials).

Després d'aquestes oposicions, el Departament d'Educació encara haurà de convocar quatre processos més per arribar a les 15.658 places que al febrer es va comprometre a convocar entre el 2018 i el 2023. De fet, el web de la Conselleria ja especifica quantes vacants de funcionaris docents preveu oferir cada any durant aquest període: 3.054 el 2019, 2.905 el 2020, 2.373 el 2021 i, finalment, 2.321 el 2022.