Escullen les dones intrèpides de la Garrotxa amb un procés participatiu

Sabina Renau, Laila el Gamouchi, Raquel Vilar i La Dalla, col·lectiu feminista de la Garrotxa han estat les escollides com a dones intrepides de la Garrotxa. Després d'un procés participatiu on es podia votar per Internet, un jurat, fa pocs dies, va valorar les quatre seleccionades com a les dones intrèpides de la Garrotxa.

Les seleccionades formaran part d'una exposició fotogràfica que arribarà a la Garrotxa el novembre de l'any vinent. La mostra passarà per França i Grècia.

L'exposició estarà formada per imatges acompanyades de les històries personals de les escollides. Al text exposaran les motivacions que les han empès als seus projectes personals. El motiu de l'exposició és un treball de l'organització Resilience. Ehart destinat a descobrir el paper de la dona rural en la societat actual.

No es tracta de la dona de la pagèsia antiga sinó d'una dona actual que viu dins un àmbit rural, en el qual treballa, participa de la vida social, tira endavant projectes i persegueix els seus somnis. El treball vol incidir en les polítiques per a dones dels estats.