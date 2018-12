L'Ajuntament de Llagostera aprova un pressupost de 8 milions per al 2019

L'Ajuntament de Llagostera va aprovar en el ple municipal de dimecres passat el pressupost per a l'any 2019 valorat amb 8.037.210 euros, incloent-hi ingressos i despeses, mentre que el total consolidat, que incorpora el volum destinat a la residència Josep Baulida, que va per separat, és de 9.302.210 euros. Segons el consistori, el pressupost per al proper any es manté pràcticament igual que el de 2018, només es dona una reducció d'un 0,8%. El pressupost 2019 encara inclou algunes actuacions del Pla de barris per un import de 130.000 euros, essent el primer pressupost post Pla de barris. Pel que fa a la ràtio d'endeutament, aquest és d'un 27% sobre els recursos ordinaris, molt per sota dels límits d'endeutament que estan al 110%. L'Ajuntament apunta que el deute per habitant és de 240 euros.

El regidor d'Hisenda, Ramon Soler, considera que «es tracta d'un pressupost fiable, realista, que respon a les necessitats de la gent i permet complir els compromisos del nostre programa electoral».

En l'àmbit social, l'Ajuntament vol mantenir i consolidar els programes formatius i les accions socioeconòmiques que, sense tenir en compte el Pla de barris, s'incrementen un 10% respecte a l'any 2018. En el seu conjunt, aquestes iniciatives pugen a 1.217.640 euros i suposen el 15% del pressupost total.



Algunes accions

Algunes de les accions previstes són el pla de dinamització comercial per valor de 10.000 euros, el canvi de la gespa artificial o la renovació de l'enllumenat del camp de futbol municipal. També es preveu la redacció del projecte de la passarel·la per unir l'avinguda Canigó amb el centre del poble i la renovació de l'enllumenat amb la instal·lació de llums LED, entre altres accions. L'import destinat a inversions és de 757.010 euros, xifra que correspon al 9,4% del total del pressupost.