Loteria de Nadal: El tercer premi deixa premiats a Blanes, Girona i Lloret

El tercer premi de la rifa de Nadal, el 4211, ha esquitxat les comarques gironines amb dècims venuts a Blanes (2), Girona (2) i Lloret (1). Ha Catalunya, el tercer premi ha deixat una una sèrie venuda a Gavà i deu dècims venuts en diferents administracions de la ciutat de Barcelona. També s'han venut dècims a El Masnou, l'Hospitalet de Llobregat, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Eugènia de Berga, Terrassa i Camarles. En aquests casos, cada administració ha col·locat un sol dècim. A l'Estat s'han venut 45 sèries d'aquest tercer premi a Miranda de Ebro (Burgos), 15 a Viver (Castelló) i 23 a Tudela (Navarra). Aquest premi està dotat amb 500.000 per sèrie, 50.000 per dècim i 2.500 euros per euro jugat.