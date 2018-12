Mifas destina 137.477 euros del 7% de l'IRPF a cinc projectes de l'entitat

Mifas ha invertit en cinc projectes per a persones amb discapacitat física 137.477,5 euros provinents del 0,7% de la declaració de la renda, una aportació que es converteix en subvencions com aquesta quan els ciutadans escullen la casella per contribuir en projectes socials. L'entitat ha destinat la partida més alta, de 40.500 euros, al servei que des de fa 21 anys ofereix suport a domicili a persones que necessiten ajuda per realitzar les activitats diàries.

D'altra banda, Mifas ha destinat 29.000 euros al seu servei d'integració laboral, que ofereix formació i orientació per millorar les possibilitats de trobar feina. Els diferents programes dissenyats per augmentar les opcions d'incorporar-se al mercat laboral són, des de fa anys, una prioritat de l'associació.

La subvenció provinent de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) també ha ajudat l'entitat a actualitzar el sistema de climatització del Centre de Dia Pere Llonch, de Vilafant, en la primera fase del qual ha invertit 30.000 euros.

La compra d'una furgoneta adaptada per traslladar els usuaris del Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva, en substitució d'una de vella que generava moltes despeses a l'entitat, s'ha emportat uns altres 26.977,50 euros. Per últim, l'actualització del Servei Llar Residència s'ha endut 10.000 euros, que Mifas ha utilitzat per arreglar el desgast de les instal·lacions i adequar-les a les necessitats dels usuaris, arreglant els banys, la climatització i la instal·lació elèctrica.