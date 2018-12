Part de la Grossa de Nadal cau a Olot, Figueres i Sant Joan les Fonts

L´administració de Figueres on s´ha venut un dècim de la Grossa de la Loteria de Nadal

Quatre dècims de la Grossa de Nadal, el 3347, s'han venut a les comarques gironines. Concretament, 2 a Olot, 1 a Figueres i 1 Sant Joan les Fonts. Cada dècim està premiat amb 400.000 euros, pel que el primer premi del Sorteig de la Loteria de Nadal haurà deixat 1,6 milions d'euros a la província. Feia 57 anys que no es venia a Girona cap número de la Grossa.

Els afortunats guanyadors amb les administradores de Bartis | Emporda.info

Arreu de Catalunya s'han venut 35 dècims del 3.347. S'han venut 15 bitllets en diferents administracions de la ciutat de Barcelona i quatre més a Sabadell. També s'han col·locat dos dècims a Santpedor, i a La Seu d'Urgell. La resta dels bitllets premiats amb la grossa s'han venut a Cardedeu, Granollers, Pineda de Mar, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Altafulla i Camarles. En aquests casos es tracta d'un sol dècim per administració. El primer premi de la rifa de Nadal està dotat amb 4 milions la sèrie, 400.000 per bitllet. Això suposa 20.000 euros per euro jugat. S'ha cantat a les 12.35 hores.

Conca, Bilbao, Gernika (Biscaia) i Osca són els llocs on s'han venut més dècims de la Grossa. També ha caigut a Santa Creu de Tenerife, Torrejón d'Ardoz (Madrid), Zamora, la Corunya, Saragossa, Càceres, Cadis, Cantàbria, Ciudad Real, Còrdova, Lugo, Màlaga, Múrcia, Navarra, Salamanca, Segòvia, Pontevedra, Madrid i Valladolid, entre d'altres.

