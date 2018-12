Entitats socials i educatives animen a fer regals amb valors solidaris i pedagògics

El revers de la moneda del consumisme associat a les tradicions nadalenques, des de fer cagar el tió fins al dia de Reis, és el valor educatiu o solidari que defensen organitzacions humanitàries, socials o de famílies, a més de l'administració educativa. El missatge comú és substituir l'allau d'obsequis i joguines per una selecció de regals que contribueixin en el creixement de la persona.

A través de l'espai Família i Escola, el Departament d'Educació apel·la a un «consum responsable» que doni exemple als fills. La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) proposa regalar «llibres que eduquen en un pensament crític, inclusiu, feminista, transformador i democràtic», tant pel que fa als adults com als infants. Per a aquests últims, la Fapac comparteix al seu web una selecció de contes que tracten la diversitat, els estereotips de gènere, la migració, la sordesa o la síndrome de Down.

A banda de posar el focus social o educatiu en els regals per als infants propers, altres iniciatives com la campanya de joguines de la Creu Roja Joventut pensen en les nenes i els nens desfavorits, en aquells als quals les seves famílies no poden comprar res. Per a aquest col·lectiu, l'entitat recull joguines a les seves seus locals.