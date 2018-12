ERC de Cassà planteja nous reptes d'urbanisme, mobilitat i via pública

La secció local de la formació d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Cassà de la Selva va convocar aquest dimarts al vespre a la Sala d'exposicions de la Coma una assemblea oberta per parlar sobre la feina feta i consensuar noves propostes sobre espai urbà, urbanisme, mobilitat i via pública. Aquest tipus d'assemblees són obertes a tota la ciutadania, i la secció local anima tothom a participar-hi per tal de recollir el màxim d'idees entre tots.

Pel que fa a la feina feta fins ara per part del partit que es troba a l'alcaldia, destaquen l'espai urbà, la mobilitat i la via pública com a temes prioritaris. En aquest sentit, s'ha ampliat el servei de jardineria de 40.000 a 70.000 euros anuals, s'ha realitzat la renovació de contenidors de recollida selectiva i s'han asfaltat més de 45 carrers a diversos punts del poble. Una altra iniciativa ha estat la planificació de la renovació del nucli històric, de la qual ja s'ha executat una primera fase, i la segona s'acabarà en els propers mesos. La pavimentació de l'espai del passeig Vilaret, seu del mercat municipal, ha estat també una de les actuacions més rellevants. La formació també ha començat a traçar el Pla de Mobilitat, que inclourà un procés participatiu el 2019.



Reptes de futur

Al llarg del 2019, ERC ha previst que es realitzin les obres de la segona fase dels accessos de la zona esportiva al passeig del Ferrocarril, allargant la urbanització d'aquest espai, fent un pas per vehicles i vianants per sobre la riera, i urbanitzant tota aquella zona fins a l'àrea d'autocaravanes habilitant voreres, carril bici, i aparcaments. A la residència geriàtrica, aviat començaran les obres de renovació de l'actual ascensor i la instal·lació d'un segon ascensor per millorar el benestar. Per altra banda, el proper any s'iniciarà la construcció de la caldera de biomassa que donarà servei al pavelló triple i la piscina coberta, i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la Llar d'Infants. Durant el 2019, també es realitzaran altres actuacions importants com la renovació de l'enllumenat de la carretera provincial entre el carrer Castellflorit i la carretera de la Bisbal, entre altres projectes.