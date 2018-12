Han de posar una moqueta al centre d'una plaça d'Olot per evitar les relliscades

Han posat un moqueta que ocupa la part central de la plaça del Mig d'Olot. Segons va explicar l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), en el darrer ple, es tracta d'una solució d'emergència a les relliscades que s'han produït per causa de les humitats i les gelades de la tardor.

L'alcalde va explicar que en el seu moment van contractar un terra homologat per evitar relliscades. «Quan va tenir lloc la primera relliscada, vàrem avisar l'arquitecte i l'empresa que s'ho miressin», va dir. Li varen certificar que es tracta d'un terra antilliscant per a un pendent adequat. Això no obstant, segons va dir, va haver-hi gent que va relliscar. «El que no havia de passar ha passat», va comentar.

Josep Maria Corominas va explicar que valoren la possibilitat de contractar una empresa especialitzada en auditories perquè analitzi el terra.

L'alcalde va demanar als regidors de l'oposició que entenguessin el sentiment amb el qual els anunciava que faria posar una moqueta mentre cercaven una solució. Va explicar que en els dies vinents cercaran una solució raonada a un problema que afecta la part central del paviment.