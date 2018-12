Instal·len contenidors de potassa en vuit punts de Ripoll

LAjuntament de Ripoll ha instal·lat per tercer any consecutiu vuit contenidors de potassa a diferents punts de la vila, perquè en facin ús els ciutadans que ho necessitin. Tot i que la Brigada s'encarrega la distribució de sal a la via pública del municipi, cada vegada hi ha més particulars que sol·liciten poder-la utilitzar per a ús domèstic. Per exemple, per col·locar -ne al carrer just davant de casa seva o bé per escampar en espais molt concrets on es detecta perill de patinar.

Segons ha informat el consistori, s'han col·locat un total de vuit contenidors a la plaça de l'Ajuntament; al carrer compte Guifre, sota la plaça Europa; a l'aparcament d'Ordina; a la plaça Vila de Prades, a la Font Engordans; a la plaça Boixadors i Mestre; al parc de l'Estació i a la parada de bus de Vista Alegre.

Els contenidors de sal són de plàstic de color groc i tenen 500 quilos de capacitat. Consten d'una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu interior.

Al llarg de l' hivern 2017/18 l'Ajuntament de Ripoll va repartir 28 tones de potassa.