Tancats els parcs de bombers de Calonge i Hostalric per la vaga

Nova jornada de protesta per part del cos de Bombers de la Generalitat. Ahir van quedar tancats el parcs de Calonge i Hostalric per falta d'efectius. A banda d'aquests, fonts del sindicat UGT Bombers també van informar que els parcs de les localitats de Girona i Figueres es trobaven sota mínims pel seguiment de la protesta en forma de vaga d'hores extres que fan alguns membres dels Bombers de la Generalitat des d'aquest dilluns.

En total, segons fonts de la UGT Bombers, a causa de la protesta hi havia ahir vuit bombers menys a tota la regió de Girona i una dotzena de parcs de les comarques gironines van quedar sense comandament.



Denunciar la falta de personal

El motiu d'aquesta mobilització rau en la falta de personal. El col·lectiu vol que això es faci pal·lès en parcs amb menys gent i, per això, alguns dels seus efectius han decidit no fer més hores extres.

Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. Es tracta d'unes hores que els professionals fan de caràcter voluntari i, segons els càlculs sindicals, la meitat dels bombers de la demarcació de Girona ja han arribat a aquesta xifra.

La mesura de no fer més hores extres de les que marca el màxim per ara no té límit i els Bombers seguiran mobilitzant-se almenys fins al 10 de gener.