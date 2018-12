Alguns terroristes de Ripoll es van radicalitzar abans de conèixer l'imam

Alguns dels terroristes dels atemptats del 17-A no es van radicalitzar de forma tant ràpida com inicialment es pensava ni com a conseqüència de conèixer l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty. Ja a principis del 2015 s'interessaven per l'islamisme radical i fins i tot algun d'ells ja consultava webs jihadistes o feia comentaris clarament de tendències violentes. Durant uns mesos van compartir un grup de 'whatsapp' sobre temes religiosos i individualment alguns d'ells van informar-se sobre el Daesh, explosius o armes, a més d'autoadoctrinar-se amb cites a favor de la jihad, segons diversos informes de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, inclosos al sumari de l'Audiència Nacional. Això podria haver estat influència de l'imam de la mesquita de Ripoll, que hi va arribar el mateix 2015, però també demostraria que alguns joves van influir en els altres per emprendre aquest camí.



Anàlisi del mòbil trobat a Ripoll

Un informe dels Mossos analitza un telèfon mòbil trobat a casa de la família Aalla, a Ripoll, d'on van sortir tres germans implicats en la cèl·lula terrorista. La policia determina que el mòbil el va fer servir Youssef Aalla, mort en l'explosió de la casa d'Alcanar. En un xat de Facebook que es va trobar en aquest mòbil, Mohamed Hichamy criticava el tractament informatiu de l'atac islamista contra la revista satírica 'Charlie Hebdo' a París el gener del 2015, dos anys i mig abans de l'atac a Barcelona i Cambrils, el justificava i deia que l'atemptat havia estat conseqüència directa d'haver ofès el poble musulmà. Literalment deia que "us podeu ficar la vostra llibertat d'expressió pel cul", i deia que aquesta llibertat no podia "ofendre a mig món". També instava a no odiar tot l'Islam: "Si sabéssiu que si fóssiu musulmans les vostres vides anirien millor", "podries ser molt més feliç si fossis musulmà, però el pitjor de tot és que us engreixen el cap amb el que us posen a la tele de la mateixa forma que engreixen els porcs amb pinso".



Xat de WhatsApp

Entre març i octubre del 2015 cinc dels terroristes van compartir un xat de 'whatsapp' creat específicament per parlar de temes relacionats amb l'Islam. Es tracta de Youssef Aalla, Mohamed Houli Chemlal, Mohamed Hichamy, Omar Hichamy i Younes Abouyaaqoub. S'intercanviaven arxius amb vídeos i fotos, entre els quals uns sobre l'atac a 'Charlie Hebdo'.

Al pis dels germans Younes i El Houssaine Abouaayaqoub a Ripoll es va trobar un mòbil amb imatges de guerrillers islamistes armats amb fusells d'assalt de gran calibre i llançagranades. En una targeta de memòria Micro SD es van trobar imatges descarregades sobre la jihad. Del gener del 2015 es va trobar una captura de pantalla d'un passatge de l'Alcorà que parla de la lluita contra els infidels. No obstant, Younes va defensar en un xat de Facebook que no es podia culpar tots els musulmans del que feien només uns quants, en referència als atemptats de París contra la revista.

També tenia una captura de pantalla d'una conversa de 'whatsapp' del febrer del 2015 on un home diu: "No m'estic tornant fanàtic, estic complint amb la paraula d'Al·là". En una altra conversa d'aquella època també es parla de l'ortodòxia musulmana i el jihadisme. Igualment es va trobar una notícia sobre l'alerta antiterrorista al Marroc i la detenció d'un jihadista el març del 2015 a Manlleu (Osona).



Interés per Estat Islàmic

El març del 2015 Youssef Aalla va consultar la mateixa notícia. També tenia una imatge publicitària del Daesh amb fotografies de soldats i vehicles militars d'aquesta organització terrorista, així com textos sobre la necessitat d'unir-se als mujahidins per enfrontar-se als occidentals i proclames a favor de l'organització terrorista.

Del juny d'aquell 2015, al mòbil dels germans Abouyaaqoub hi ha la captura de pantalla d'un comentari a Youtube on un usuari defensa l'Estat Islàmic i ataca l'Evangeli. També hi ha un article de l'agència de notícies Reuters que explica què és l'Estat Islàmic, així com mapes sobre els plans d'expansió del Daesh amb l'Estat del Gran Califat i les seves divisions provincials que abasten el nord i el centre de l'Àfrica, la península Ibèrica, els Balcans, Orient Pròxim i Orient Mitjà i l'Àsia central, així com la imatge d'un passaport fals d'uns suposats Estats Units de l'Islam.

De l'agost del 2015, al mateix aparell hi ha un muntatge de fotografies que mostra desconfiança en la veracitat de certs aspectes relacionats amb el jihadisme i ho vincula a un suposat complot jueu-nord-americà. També s'hi troben cites de Mahoma a favor de la jihad, però per contra un dibuix satíric contra el Daesh. La targeta també incloïa l'anunci d'un sermó a Manlleu d'un imam islamista radical, empresonat a Anglaterra des del juny del 2017 per la seva vinculació al Daesh.

En un telèfon mòbil de Mohamed Hichamy, trobat a l'Audi A-3 de Cambrils, es van localitzar converses d'àudio a través de 'whatsapp' entre Hichamy i diversos amics seus el març del 2016, 17 mesos abans dels atemptats, d'algunes de les quals es desprenen ja tendències islamistes radicals. Diu que Europa serà islàmica en algunes dècades, que els europeus són ignorants comparats amb els marroquins, ja que amb 30 anys encara no han format família, o també que cal seguir la "via recta, alabar a Déu".

2017: cançons jihadistes, explosius i armes d'assalt

Els agents d'Informació dels Mossos també van analitzar un altre mòbil trobat a casa dels Aalla, que no ha pogut ser atribuït a ningú en concret, i fins i tot podria pertànyer al pare d'un altre dels terroristes, Mohamed Houli Chemlal, ferit a Alcanar. De fet, l'aparell l'hauria usat El Houssain Abouyaaqoub el dia abans dels atemptats. La memòria del telèfon tenia nombrosos àudios guardats: 128 eren 'sures', versicles de l'Alcorà, i 41 eren 'nasheeds', "cançons de caràcter jihadista combatent radical", segons els Mossos, que ho consideren una via d'autoadoctrinament.

En un telèfon que sí que s'atribueix directament a Said Aalla, mort a Cambrils, es van trobar recerques a Youtube del març del 2017 de reportatges sobre el Daesh i sobre armes de foc. També hi ha imatges sobre Abu Bakr al Baghdadi, autoproclamat califa d'Estat Islàmic, i la seva bandera. Sobre armes, Aalla hauria buscat "com disparar" un fusell d'assalt que fan servir molts exèrcits europeus, inclòs l'espanyol, l'HK G36, i tenia diversos vídeos sobre la qüestió, a banda d'altres continguts sobre com muntar, desmuntar i disparar armes de gran calibre i pistoles, a més de navalles.

Al pis de Driss Oukabir es va trobar un ordinador portàtil on constaven recerques al buscador Google amb unes 700 imatges de martells, destrals, punyals, matxets i armes de foc, imatges que s'haurien descarregat abans del 5 de juny del 2017. També s'hi van trobar visites a pàgines web de ferreteries on-line i d'Amazon on s'haurien pogut comprar algunes d'aquestes armes. Des d'aquell ordinador es va visitar un perfil de Facebook anomenat Atef Abouyacoub, cognom que correspon amb el del conductor de la furgoneta mortal de la Rambla i un dels atacants de Cambrils. D'aquest perfil se'n van extreure imatges i textos en àrab que fan referència a la vida i la mort. Fins i tot hi ha una conversa d'aquest usuari amb un altre home on parlen de l'entrega d'una pistola i 'el trio del terror'.

A la furgoneta Renault Kangoo llogada per Mohamed Hichamy i abandonada perquè va tenir un accident a l'AP-7 poques hores abans de l'atac a Cambrils, es va trobar un telèfon mòbil amb nombrosos documents sobre la fabricació d'explosius i de cinturons i armilles explosives. El telèfon també podria pertànyer a Younes Aboouyaqoub, el conductor de la Rambla.

En una tauleta electrònica trobada a la casa que va explotar a Alcanar, probablement de Mohamed Houli Chemlal, ferit en l'explosió, també es van trobar continguts de caire jihadista.

D'altra banda, els Mossos també van trobar nombrós material jihadista als ordinadors del locutori de Ripoll de Salh el Karib, detingut inicialment per col·laboració perquè havia venut bitllets d'avió a alguns dels membres de la cèl·lula. No obstant, els investigadors no poden atribuir els continguts a cap client en concret, i per tant no poden anar més enllà.