Unes 400 persones fan una «volta solidària» al Puig de les Basses

Unes 400 persones es van citar ahir a la presó de Puig de les Basses de Figueres per fer una volta solidària caminant al centre penitenciari per homenatjar les «preses polítiques i les exiliades», i evitar que caiguin en l'oblit. En total, van ser 2,6 quilòmetres de recorregut, just el que mesura el perímetre del centre penitenciari, que es va omplir de banderes independentistes i de persones reclamant la llibertat dels presos, entre els quals hi ha l'exconsellera Dolos Bassa, reclosa a Figueres.

Aquest no és el primer acte que se celebra al costat de la presó en favor de les preses independentistes. L'exdiputada de la CUP Mireia Boya va estar present a l'acte i va assenyalar que és «molt important» que se segueixin fent perquè és necessària la «mobilització constant». Un dels parlaments va anar a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, en una connexió en directe amb la presó de Mas d'Enric.

Just abans, un grup de veïns de Celrà, entre els quals hi havia l'alcalde, Dani Cornellà, va plantar un arbre de Nadal ple de llaços grocs a l'entrada de l'aparcament de terra que hi ha a la presó. Tothom que s'hi acostava podia decorar-lo amb un llaç o deixar-hi missatges de suport a Dolors Bassa. Els parlaments van tenir lloc al migdia, quan l'escriptora Empar Moliner, Boya i diversos membres de l'ANC i del col·lectiu La Forja van coincidir en exigir «l'alliberament immediat» dels «presos polítics».

Està previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, faci una visita a Dolors Bassa.