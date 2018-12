fundació once

MIFAS rep una furgoneta adaptada fundació once

L'Associació de Minusvàlids Físics Associats de Girona, MIFAS, va rebre la setmana passada a Madrid una furgoneta adaptada, un vehicle que servirà per millorar la mobilitat i qualitat de vida dels seus associats. Aquesta donació forma part d'un projecte que s'emmarca en la col·laboració que la Fundació ONCE i el Real Patronat sobre Discapacitat mantenen des de fa anys per afavorir l'accessibilitat i promoure l'eliminació de barreres en tots els àmbits. En total, des del projecte es van entregar 16 furgonetes a diferents associacions de persones amb discapacitat de tot l'estat espanyol.