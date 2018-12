El nou jutjat de família a Girona no podrà entrar en servei fins l'any 2020

Des de fa molt de temps, el jutjat de família número 1 de Girona pateix una sobrecàrrega de feina notable. Actualment porta pràcticament el triple d'assumptes dels quals hauria de gestionar, una situació que es volia facilitar amb la posada en marxa d'un segon òrgan judicial especialitzat en aquest tipus de matèria.

L'any passat es va aprovar la seva creació, i malgrat que s'apuntava a principis del 2019 pel que fa a la seva posada en marxa, no serà fins al 2020 quan aquest reforç gironí esdevingui una realitat. Així ho ha explicat el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, el qual assegura que la Generalitat de Catalunya ja ha confirmat que l'any que ve no es podrà disposar d'aquest suport. «El Departament de Justícia està donant prioritat a la posada en marxa d'altres jutjats catalans» apunta el president, un fet que l'ha «estranyat molt», ja que en el cas de Girona, no hi havia la necessitat de construir un nou edifici.

«La idea que tenim és que aquest jutjat de família número 2 estigui al costat de l'existent, el número 1. Així, doncs, trauríem de Ramon Folch el jutjat mercantil i el portaríem a l'edifici on es troba l'Audiència provincial. Estem parlant d'un trasllat de mobles. Sí que és veritat que s'haurien de fer un mínim d'obres al Palau de Justícia per tal de posar en funcionament el mercantil, però no és una creació des de zero» explica Lacaba.

El president també ha afirmat que la decisió el va enganxar per sorpresa en descobrir que «no només seria impossible de posar en marxa el 2018, sinó tampoc durant el 2019». Des de l'Audiència admeten estar certament «decebuts», ja que creuen que la Generalitat és conscient de que el jutjat de família número 1 treballa «amb dificultats». A finals del passat mes de maig, per tal de rebaixar els volums de feina de l'òrgan i evitar-ne el col·lapse, es va reforçar amb un segon jutge. Tot i això, Lacaba creu que la situació repercuteix en un endarreriment dels assumptes en un tema, com és el de la família, que és «complicat» i «sensible».

Segons les darreres dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el tercer trimestre del 2018 es va saldar amb 813 casos pendents de resoldre en el jutjat especialitzat en aquesta matèria, pràcticament la meitat (42% menys) dels que van quedar pendents el 2017 durant aquest mateix període.