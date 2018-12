Radicalitzats a través del telèfon mòbil

La influència de l'imam. Alguns dels terroristes dels atemptats del 17-A van començar a interessar-se per l'islamisme radical a principis de 2015 i fins i tot algun d'ells ja consultava webs gihadistes o feia comentaris amb tendències clarament violentes. Tot això podria haver estat influència de l'imam de la mesquita de Ripoll, que hi va arribar el mateix 2015, però també demostraria que alguns joves van influir en els altres.

lguns dels terroristes dels atemptats del 17-A no es van radicalitzar tan de pressa com inicialment es pensava ni com a conseqüència de conèixer l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty. A principis del 2015 es van començar a interessar per l'islamisme radical i fins i tot algun d'ells ja consultava webs gihadistes o feia comentaris amb tendències clarament violentes. Durant uns mesos van compartir un grup de WhatsApp sobre temes religiosos i, individualment, alguns d'ells van informar-se sobre el Daesh, explosius o armes, a més d'autoadoctrinar-se amb cites a favor de la gihad, segons diversos informes de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, inclosos al sumari de l'Audiència Nacional. Tot això podria haver estat influència de l'imam de la mesquita de Ripoll, que hi va arribar el mateix 2015, però també demostraria que alguns joves van influir en els altres per emprendre aquest camí.



2017: Cançons, explosius i armes

Els agents d'Informació dels Mossos també van analitzar un altre mòbil trobat a casa dels Aalla, que no ha pogut ser atribuït a ningú en concret i que, fins i tot, podria pertànyer al pare d'un altre dels terroristes, Mohamed Houli Chemlal, ferit a Alcanar. De fet, l'aparell l'hauria utilitzat El Houssain Abouyaaqoub el dia abans dels atemptats. La memòria del telèfon tenia nombrosos àudios guardats: 128 eren «sures», versicles de l'Alcorà, i 41 eren «nasheeds», «cançons de caràcter gihadista combatent radical», segons els Mossos, que ho consideren una via d'autoadoctrinament.

En un telèfon que sí que s'atribueix directament a Said Aalla, mort a Cambrils, s'hi van trobar recerques a Youtube del març del 2017 de reportatges sobre el Daesh i sobre armes de foc. També hi havia imatges sobre Abu Bakr al Baghdadi, autoproclamat califa de l'Estat Islàmic, i la seva bandera. Sobre armes, Aalla hauria buscat «com disparar» un fusell d'assalt que fan servir molts exèrcits europeus, inclòs l'espanyol, l'HK G36, i tenia diversos vídeos sobre la qüestió, a banda d'altres continguts sobre com muntar, desmuntar i disparar armes de gran calibre i pistoles. Al pis de Driss Oukabir s'hi va trobar un ordinador portàtil on hi constaven recerques a Google amb unes 700 imatges de martells, destrals, punyals, matxets i armes de foc, imatges que s'haurien descarregat abans del 5 de juny del 2017. També s'hi van trobar visites a pàgines web de ferreteries online i d'Amazon, on s'haurien pogut comprar algunes d'aquestes armes. Des d'aquell ordinador es va visitar un perfil de Facebook anomenat Atef Abouyacoub, cognom que correspon amb el del conductor de la furgoneta mortal de la Rambla i un dels atacants de Cambrils. D'aquest perfil se'n van extreure imatges i textos en àrab que fan referència a la vida i la mort. Fins i tot hi ha una conversa d'aquest usuari amb un altre home en què parlen de l'entrega d'una pistola i «el trio del terror».

A la furgoneta Renault Kangoo llogada per Mohamed Hichamy i abandonada perquè va tenir un accident a l'AP-7 poques hores abans de l'atac a Cambrils, s'hi va trobar un mòbil amb nombrosos documents sobre la fabricació de cinturons i armilles explosives. El telèfon també podria pertànyer a Younes Aboouyaqoub, el conductor de la Rambla.

En una tauleta electrònica trobada a la casa d'Alcanar, probablement de Mohamed Houli Chemlal, també s'hi van trobar continguts de caire gihadista.