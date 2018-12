Arresten el «Rambo de la Cerdanya» després d'atracar un hotel a punta de pistola

El "Rambo de la Cerdanya" torna a actuar. Martí Cots Saleta, de 48 anys i amb un llarg historial delictiu, es va escapar fa uns dies d'un psiquiàtric i va tornar a delinquir. En aquesta ocasió per atracar a punta de pistola l'hotel Alp de Masella, a tocar de les pistes d'esquí. Dos dies després va ser detingut a Andorra.

Els fets es van produir a dos quarts de quatre de la matinada de dissabte quan Cots, veí de Pi i que rep aquell sobrenom pel seu esperit salvatge, va entrar a l'establiment amenaçant el personal per acabar emportant-se 15.000 euros de la caixa forta, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.

Dissabte i ahir els Mossos van estar buscant Cots amb l'ajuda de la Unitat d'Investigació de Puigcerdà i els membres del grup especialitzat de muntanya de la Seu. El delinqüent anava deixant un rastre d'accions: després d'atracar l'hotel i fugir amb un vehicle quatre per quatre robat va entrar en una casa d'Aravell, a l'Alt Urgell, on va robar un altre cotxe. D'aquí va anar cap a Andorra per pistes forestals que coneix perquè va ser contrabandista, segons han explicat fonts de la investigació. Finalment, la policia d'Andorra el va detenir ahir; portava una escopeta, robada a França, i dues pistoles.

Últimes imatges conegudes de Martí Cots | Regió7

Segons la denúncia de l'hotel, Cots anava ben vestit, fet que va evitar que aixequés sospites en entrar a l'establiment. Alguns dels testimonis ja apuntaven que havia marxat amb un vehicle quatre per quatre. Immediatament els Mossos li van obrirun requeriment de recerca a nivell nacional per enxampar-lo allà on anés. Cots havia fugit a principis de mes d'un centre psiquiàtric de Lleida.

Martí Cots té un historial delictiu que es remunta als anys noranta, i a banda d'atracaments, ha protagonitzat tirotejos amb la policia i fugides de la presó, aprofitant permisos penitenciaris. Aquest bagatge l'ha acabat convertint en un dels delinqüents més populars del Pirineu. De fet, pocs mesos abans d'haver ingressat en el centre psiquiàtric de Lleida d'on ara s'ha escapat, va ser detingut pels Mossos després de ser reconegut com a autor d'un atracament a punta de pistola en una benzinera de Prats i Sansor (la Cerdanya) el mes de març passat. En aquell moment, feia dos anys del seu últim ingrés a la presó, quan va protagonitzar diferents robatoris amb violència.

El modus operandi de Cots sempre ha estat el mateix: cometre els robatoris en cap de setmana, fugir amb vehicles sostrets i amagar-se posteriorment per les muntanyes de la zona, gràcies al seu ampli coneixement del territori.