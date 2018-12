Ripoll estrenarà a mitjans de gener un nou sistema de recollida de residus

La biblioteca Lambert Mata de Ripoll va acollir fa un parell de setmanes la presentació del nou sistema de recollida de residus del municipi, que s'implantarà a mitjans de gener, en concret el dia 21. Està previst que els treballs durin entre 3 i 4 setmanes, i s'implantarà en els 96 punts de recollida de la població.

El nou model inclou un sistema amb càrrega bilateral, també anomenat Easy, que segons una nota de premsa del consistori ha de facilitar la recollida selectiva, fer una neteja més ràpida i millorar alhora la imatge als espais on hi ha ubicats els contenidors. Aquests seran metàl·lics i més robustos, i el seu buidatge es farà amb un sistema superior, per la qual cosa serà indiferent a quina banda es trobi de la calçada.

A més de millorar la imatge i l'accessibilitat dels contenidors, amb aquest nou model el consistori té l'objectiu d'augmentar les xifres de reciclatge del municipi fins al 45%, ja que fins ara no superen el 30%.

D'altra banda, el sistema de recollida és totalment automatitzat, fet que permetrà que el conductor no requereixi de cap ajuda durant la maniobra de càrrega i descàrrega.

Adaptació al nucli urbà

Durant la presentació del nou projecte, el regidor i cap de l'àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer va assegurar que tot i que és el Consell Comarcal l'encarregat de gestionar la recollida de residus, els 19 municipis de la comarca han optat per aplicar els sistemes que millor s'adaptin a les seves particularitats urbanes.

Segons el consistori, el 2017 els ripollesos només van reciclar un 26% del total de residus.Aquest nou sistema, doncs,