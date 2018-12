Veïns de Santa Coloma fan patrulles nocturnes per l'onada de robatoris

Una quarantena de veïns de Santa Coloma de Farners van decidir vigilar els carrers de la localitat durant la nit d'ahir constituint dos grups davant l'onada de robatoris -alguns amb violència- que hi ha hagut en els darrers temps al municipi. Aquests veïns es van trobar a l'estació d'autobusos de la localitat per després distribuir-se en dos grups per intentar enxampar els lladres en plena acció.

Els veïns estan farts dels robatoris que hi ha hagut en els darrers dies al municipi selvatà i pensen que amb la seva acció com a mínim poden constituir un fre per als lladres que estan actuant a la zona, sense renunciar a intervenir en cas que els enxampin en plena actuació. Els veïns van assegurar que van avisar l'alcalde de la localitat, Joan Martí, de l'acció que portarien a terme i aquest els va demanar que en tot cas no dificultin la tasca de la policia.