El calendari fa baixar el preu de la gamba dels 180 € el quilo l'any passat als 120 d'aquest

Els passadissos del Mercat del Lleó de Girona, ahir, estaven plens com de costum en aquestes dates festives, i entre arbres de Nadal i adorns, es feien les compres d'última hora. Marisc, calamars, carn per als canelons o espatlles de xai, però el que no sortia amb gaire èxit a les peixateries del mercat era la clàssica gamba de Palamós, tot i que aquest any estava a un preu relativament baix respecte als anys anteriors.

A la peixateria Peixos Camps, ahir al matí la gamba de Palamós grossa es venia a 120 euros el quilo, mentre que la vigília de Nadal de l'any passat aquesta havia arribat als 180 euros el quilo. «Aquest any les dates no han ajudat, i com que tot el peix està pescat del divendres hem hagut d'abaixar el preu», explicava la dependenta d'aquesta botiga, l'Eva Angelats. Però això, a diferència del que es podia esperar, no va provocar que les vendes augmentessin, ja que «si compren el peix avui, com a molt allargarà fins a Sant Esteve», advertia l'Eva. I, per tant, la majoria de la gent va optar per comprar el peix al llarg de la setmana passada i congelar-lo.

Del mateix parer era la Mònica, dependenta de la peixateria Isabel i Maria, que assegurava que «molta gent va fer les compres per als àpats nadalencs el dissabte». Al seu establiment les gambes mitjanes -que no eren de Palamós- es venien per 60 euros el quilo. Unes gambes que havien passat la nit a «la ciutat alimentària» de Mercabarna, perquè ahir els pescadors no van sortir a pescar. «Mercabarna ha estat obert tota la nit i els peixaters han anat allà a fer les comandes del peix per avui», explicava. El que sí que es va vendre molt bé en aquesta peixateria, i a totes en general, van ser les cloïsses, els cargols de mar i els musclos, entre altres tipus de marisc, per als aperitius.

I si el marisc va triomfar a les peixateries, en el cas de les carnisseries ho van fer les espatlles de xai, la carn per fer canelons i la carn per escudella, amb unes vendes molt semblants a les dels anys anteriors. I, en aquests casos, els compradors no van ser tan previsors i, segons explicava en Lluís de la Carnisseria Jocarns, «com cada any, sempre hi ha gent que espera fins a l'últim moment per fer algunes compres».

Però aquest no va ser el cas de l'Angelina, veïna de Girona, que ja ho tenia tot preparat per al sopar d'ahir. Escudella de galets amb carn d'olla i de segon carn a la brasa. «Ho vaig comprar tot la setmana passada, i així avui puc cuinar tranquil·lament», explicava. «Només he vingut al mercat per comprar una mica de fruita», va afegir.

De la mateixa manera en Miquel Callís, que ja ho tenia tot a punt per al dinar d'avui, canelons i vedella amb bolets, va anar ahir al Mercat del Lleó per comprar una mica de verdura per als plats de la setmana. «Com que amb els àpats de Nadal mengem molt, durant la setmana ens cuinem coses més senzilles i molta verdura».