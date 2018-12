La Creu Roja necessita joguines per a menors de 3 anys i de 10 a 14

El compte enrere de la recollida de joguines de la Creu Roja Joventut a Girona està en marxa però encara falten, sobretot, jocs per a infants menors de 3 anys, encara que la franja entre els 1o i els 14 tampoc està coberta. Dins de la campanya de Nadal, l'entitat treballa per aconseguir material de joc per als fills de 400 famílies vulnerables. Aquestes participen en algun dels seus projectes o han estat derivades pels serveis socials.

La directora de Creu Roja Joventut a Girona, Núria Prat, va explicar ahir que la majoria d'aportacions que han rebut fins ara són per a nenes i nens de 6 a 12 anys. En canvi, l'organització encara necessita cobrir la franja fins a 3 anys, per a les que calen joguines educatives, sonalls, peluixos, puzzles o contes de roba.

Quan ja és el dia de Nadal, la Creu Roja gironina tampoc té cobertes les necessitats dels joves de 10 a 14 anys, «segurament perquè les joguines són més cares i a les botigues hi ha molta més oferta per als de 6 a 12», va reflexionar Prat.

Sigui com sigui, les persones, les empreses i els col·lectius que vulguin col·laborar amb aquesta iniciativa per a col·lectius amb dificultats econòmiques poden dur material fins la vigília de Reis, el 5 de gener. La majoria de delegacions locals de la Creu Roja distribuiran els regals el dia 6, però a la ciutat de Girona s'entregaran a les famílies el 29 de desembre.

Pel que fa al ritme de la recollida de joguines, la directora provincial de Creu Roja Joventut va indicar que enguany va amb més retard que en edicions anteriors, quan les col·laboracions havien arribat amb més antelació.