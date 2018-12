Una motorista ferida en un xoc amb un cotxe a la Vall de Bianya

Ensurt el d'una motorista que circulava per la Nacional 260 al seu pas per la Garrotxa. Aquest diumenge a la nit, pels volts d'un quart de dotze, va xocar contra un cotxe a l'altura del quilòmetre 85 al seu pas per la Vall de Bianya.

A causa de l'accident de trànsit, la motorista va resultar ferida i el SEM la va evacuar en ambulància la jove motorista de 18 anys en estat de poca gravetat fins a l'hospital d'Olot. A lloc també hi van treballar els Bombers amb una dotació així com els Mossos.

En l'accident, el conductor del turisme no va resultar ferit tot i el fort xoc entre ambdós vehicles que anaven per l'N-260.