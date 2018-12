Onze motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit des d'inici d'any

Onze motoristes han perdut la vida a la província de Girona des de principis d'any. A pocs dies de tancar aquest 2018, ha perdut la vida una persona més que tot l'any passat a la demarcació, quan en van ser deu. Aquí hi entren tant els finats que circulaven per vies urbanes, interurbanes com per zones forestals.

L'últim sinistre viari amb un motorista implicat va donar-se el 18 de novembre. Un motorista de 45 anys, veí de Girona i de nacionalitat espanyola, va morir a la GI-623 després de fer una sortida de via a Bàscara. I quatre dies abans n'hi havia hagut un altre, en aquest cas a Calonge. El 14 de novembre va perdre la vida un home de 64 anys que anava en moto per l'autovia C-31després d'encalçar una altra motocicleta.

Si s'analitza quan han tingut lloc els sinistres viaris mortals, cal dir que majoritàriament en mesos de més fred i quan els dies són més curts, és a dir, amb menys llum. Cinc dels onze accidents s'han produït a la tardor -octubre i novembre- i un últim, el 21 de gener.

A l'estiu també hi ha hagut concentració de fets, tres d'ells en els mesos de juny, juliol i agost. Una època en què hi ha molta més mobilitat a la demarcació de Girona, ja sigui a les zones de la costa per l'increment del turisme o també perquè els gironins es mouen molt més perquè tenen vacances i el vehicle de dues rodes va molt bé perquè es pot circular més pràcticament per les carreteres.

Des d'inicis d'any fins a 23 de desembre, 45 persones han perdut la vida fruit d'un accident de trànsit, en vies urbanes, interurbanes o vies forestals.



Campanya de conscienciació

Des de fa pocs dies, el Govern de la Generalitat ha iniciat una nova campanya de conscienciació de trànsit centrada en motoristes. «Tots cometem errors quan conduïm i tots som responsables, però qui més hi perd són els motoristes». Amb aquesta frase s'inicia la nova campanya de conscienciació del Servei Català de Trànsit basada en la responsabilitat compartida de motoristes i de la resta de conductors en la prevenció d'accident de trànsit.

Des de principis d'any i fins al 13 de desembre han mort 39 motoristes a les carreteres -vies interurbanes- de Catalunya amb edats compreses entre els 35 i els 64 anys. D'aquests, 6 de cada 10 han sigut en cap de setmana i amb motos de gran cilindrada.

Quant a les causes més freqüents de l'accident de trànsit amb motos implicades són les distraccions i la velocitat inadequada i en un 46% dels accidents no hi havia cap altre vehicle implicat. I entre les carreteres on hi ha hagut més accidents de motoristes, cal destacar-ne dues de gironines: la C-31 i l'N-II.



Els errors més comuns

Segons ha pogut estudiar el Servei Català de Trànsit quan realitza les sessions de formació 3.0 per a aquest col·lectiu de dues rodes, els errors més comuns que cometen els motoristes són: una velocitat poc adequada per un excés de confiança i el traçat incorrecte dels revolts. Els motoristes acostumen a entrar massa aviat als revolts, fet que compromet l'estabilitat del vehicle. Molts d'ells desconeixen la tècnica de frenada; fan un mal aprofitament de l'espai i per això sovint hi ha invasió del carril contrari o de la cuneta en els revolts. I per últim, també queda palesa una falta de manteniment i Trànsit insisteix a revisar el bon funcionament d'alguns elements per garantir la seguretat.

Trànsit no busca penalitzar el col·lectiu sinó conscienciar-lo. Fins a mitjans de desembre, Trànsit ha iniciat 34.700 expedients per infraccions de motoristes. Els expedients iniciats representen un 2,7% del total a la resta de vehicles. I cal dir que les infraccions més comunes són per velocitat (9.326); manipulació i condicions del vehicle (3.773).