Proves a 3.300 embarassades i 52 nens per detectar la malaltia de Chagas

El Departament de Salut ha fet proves a prop de 3.300 embarassades i 52 infants de les comarques gironines en els darrers anys per detectar la malaltia de Chagas, una de les principals malalties parasitàries del món, amb un programa pioner en els països on aquesta patologia no és endèmica. La malaltia de Chagas no presenta símptomes específics tot i que després de molts anys pot afectar el sistema cardiocirculatori, digestiu o nerviós. De fet, la majoria dels malalts no saben que ho són i, per tant, la malaltia no es tracta, pel que pot evolucionar de manera crònica i, fins i tot, provocar la mort.

És endèmica dels països llatinoamericans, excepte el Carib, per la presència del paràsit que transmet la malaltia, però la mobilitat de persones, la migració i els viatges ha fet que també se'n detectin en altres països. A Catalunya la principal via de transmissió és de mares a fills durant l'embaràs o el part, per això des de l'any 2010 Salut disposa d'un Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i els seus fills.

L'objectiu és detectar el Chagas en embarassades, per fer el diagnòstic en els nadons i altres fills i instaurar de forma precoç el tractament. És important diagnosticar-la en una fase inicial, perquè en els nadons afectats de menys d'un any la probabilitat de curació amb tractament és del 100%.

A les comarques gironines, entre el 2010 i el 2016 s'ha realitzat el cribratge a 3.291 dones embarassades llatinoamericanes. En 57 dones el resultat va ser positiu, el que representa una taxa de prevalença de la malaltia de l'1,7%.

També s'han fet les proves diagnòstiques a 45 nadons, dels quals quatre han tingut un diagnòstic positiu per Chagas, i s'han controlat set germans, un dels quals ha donat positiu. Tots han rebut tractament.

La població diana del programa són dones embarassades amb origen en un dels 21 països endèmics de la malaltia de Chagas, gestants amb mare originària d'aquests països encara que la pacient hagi nascut aquí i, també embarassades que hagin estat durant un període superior a un mes en països endèmics.

Actualment, el programa de cribratge a Catalunya té una taxa de cobertura del 86%. Entre el 2010 i el 2016, la taxa de prevalença en embarassades se situa en un 2,8% en la població llatinoamericana i, concretament, en un 15,7% en la boliviana. La taxa de transmissió congènita a Catalunya, és a dir, de mare a fill, és del 3,7%.

Durant aquest període, s'ha fet el cribratge a prop de 40.000 gestants a Catalunya, de les quals 1.078 han donat un resultat positiu. Pel que fa als nadons, se n'ha notificat el control de 767, dels quals 28 també han tingut un diagnòstic positiu. Així mateix, s'han controlat 212 germans, 14 dels quals han donat positiu. Tots els positius han rebut tractament.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya acaba d'actualitzar el protocol del 2010. Entre altres novetats, ha incorporat una prova per a la detecció precoç que es fa al mes de vida dels nadons de mare amb diagnòstic positiu; la priorització de la vigilància dels altres fills des del diagnòstic de la gestant i l'obligatorietat de declarar el paràsit causant de la malaltia, Trypanosoma cruzi, al sistema de notificació microbiològica.