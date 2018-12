Queixes d'usuaris dels jutjats perquè no hi ha servei ordinari el 24 de desembre

Diverses persones ahir es van acostar a les portes dels jutjats de Girona a primera hora del matí creient que hi havia servei ordinari. Per exemple, algunes d'aquestes, que van parlar amb Diari de Girona, explicaven que creien que hi havia servei de Registre Civil però en arribar fins a la seu judicial de l'avinguda Ramon Folch de la capital de la Selva es van trobar amb la porta davantera tancada i un cartell de tancat.

D'altres persones es miraven el paper i giraven cua, un cop vist que no estava obert. A primera hora, entre les 9 i les 11 del matí, s'hi van concentrar prop d'una desena de persones.

A dins només hi havia un vigilant de seguretat, i al darrere dels jutjats, l'altra porta d'accés sí que estava oberta, però només en casos en què fos necessari anar al jutjat de guàrdia. És a dir, per disposicions judicials de persones que han estat arrestades durant el dia i d'urgència.

Aquesta situació del dia 24 de desembre, com asseguren fonts coneixedores dels fets, es repetirà de cara al dia 31 de desembre en els mateixos jutjats de Girona. Una pràctica que asseguren que és habitual per aquestes dates, i llavors també només es treballarà a la zona del jutjat de guàrdia. Una solució que se sol aplicar a tota la resta d'edificis de caire judicial que hi ha arreu de la demarcació de Girona per aquestes dates, quan s'està en plenes festes de Nadal.