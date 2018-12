El sistema d'atenció a la infància es revisarà a la primavera i serà «integral»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va anunciar la setmana passada que el seu Departament revisarà el sistema de protecció dels infants la primavera del 2019 perquè siguin un model «integral». En una intervenció al ple del Parlament, el Homrani va assegurar que, per impulsar-ho, té la col·laboració de tots els agents implicats, entre els quals hi ha els serveis socials, els ens locals, les conselleries, les organitzacions de famílies, els professionals del sector, les entitats del Tercer Sector i dels infants i joves. Chakir el Homrani va detallar que el conseller per «materalitzar» els objectius «caldrà un treball més coordinat» amb els equips d'atenció a la infància i l'adolescència, una revisió del sistema de retirades hospitalàries, una ampliació de les garanties per a les famílies acollidores d'urgència i diagnòstic, la introducció de les famílies professionalitzadores, la unificació de les diferents línies de treball i implementar l'assistència jurídica gratuïta en tots els processos de desemparament.