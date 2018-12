Tres parcs de Bombers tanquen per falta d'efectius

La vaga d'hores extres dels Bombers de la Generalitat va portar ahir a una nova situació a les comarques de Girona: tres dels equipaments professionals van tancar portes per falta d'efectius. Aquesta situació -la de tres clausurats- és el primer cop que es dona des que el 10 de desembre van iniciar aquesta mesura de protesta. Els que ahir van estar en aquesta situació són els parcs professionals d'Hostalric, Calonge i la Jonquera. En aquest darrer encara no s'havia donat la situació.

Una altra de les conseqüències de la falta de personal i que els sindicats volen fer palesa és que també són necessaris més comandaments. En 11 dels 19 parcs professionals de la Regió d'Emergències de Girona no hi van haver comandaments, tal com van assegurar fonts de la UGT Bombers.

A més, des del mateix sindicat es va destacar que el vehicle d'intervenció al túnel del TAV del Pertús està fora de servei.

Fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, per la seva banda, van assegurar que aquesta situació de tres parcs tancats es va donar perquè calia que la resta tinguessin els mínims. Cal recordar que en la major part de les instal·lacions, per poder obrir les seves portes, cal que hi hagi un mínim de tres bombers i després ja es pot dir que és operatiu.

Ahir el parc de Figueres va estar sota mínims treballant, segons el sindicat, ja que hi faltaven diversos bombers, però no va haver de tancar les seves portes.

Aquestes accions que ha engegat el col·lectiu dels Bombers de la Generalitat es realitzen per fer palès que falten professionals i, per aquest motiu, alguns dels seus efectius han decidit no fer més hores extres. Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any.

Aquesta setmana passada el sindicat UGT va anunciar que estudia presentar una querella criminal contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, per un delicte «greu» contra la seguretat dels treballadors.