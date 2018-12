Es compleixen deu anys de la ´tempesta del segle´ a la Costa Brava

El 26 de desembre de 2008, ara fa deu anys, un violent temporal va afectar el litoral català, amb especial incidència a la Costa Brava on va causar grans destrosses. Un estudi científic que va analitzar el fenòmen, va qualificar-la com "la tempesta del segle", apuntant que episodis com aquell només es repeteixen cada 125 anys.

Aquest fenomen meteorològic extrem, de caràcter excepcional -amb vents de força inusual, des del golf de Gènova fins al litoral català, i onades de fins a 14 metres- va provocar greus danys a la costa gironina.

Una de les poblacions més afectades va ser l'Escala. Una part del passeig marítim es va enfonsar, l'aigua va copejar amb força habitatges i locals siutats a primera línia de mar, provocant trencament de vidres i portes i algunes inundacions. La força de l'onatge va arrencar i desplaçar bancs, papereres, baranes i fins i tot la caseta d'un socorrista.

A Blanes el temporal també va afectar les platges, el passeig marítim i les instal·lacions del port, destrossant o provocant danys molt seriosos a uns quants vaixells.

A Tossa de Mar, el temporal va fer desaparèixer la platja, es va menjar el Passeig Marítim i va entrar als carrers i cases a primera línia de mar. L'onatge va inundar baixos, pàrquings, plantes baixes i molts habitatges i comerços.

A Sant Feliu de Guíxols, una enorme onada va entrar en un restaurant i va ferir els propietaris provocant-los nombrosos traumatismes i contusions.

A l'Estartit, el temporal va arrossegar una moltitud de peixos a la platja: es van trobar meros de més de 8 kg

A Cadaqués la primera línia de mar va quedar molt afectada. Es va enfonsar una part de la calzada que ressegueix la costa i un camió de bombers va caaure en un esvoranc provocat pel temporal

A Llançà, les onades van saltar per sobre el port esportiu, trencant el dic de seguretat, ocasionant nombrosos danys en embarcacions pesqueres i d'esbarjo.

Encara que a la zona la de la costa central catalana, l'onatge no va arribar als extrems de la Costa Brava, el temporal i sobretot les imprudències, es van cobrar tres víctimes mortals: un bussejador a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), un vigilant del Port Olímpic a Barcelona, ??i una altra persona a l'escullera del Port de Barcelona.

El temporal també va deixar la seva empremta en els ecosistemes marins, i va afectar les comunitats biològiques costaneres i els cicles de transferència de matèria i energia cap als fons marins, segons l'estudi dirigit pel catedràtic Miquel Canals, cap del Grup d'Investigació Consolidat (GIC) de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona, i que s'ha publicat a la revista PLoS ONE, recull els resultats d'aquest treball.