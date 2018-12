Deu excursions per les comarques de Girona per pair els tiberis nadalencs

Després de dinars i sopars familiars arriba el moment de fer una mica d'exercici. Us proposem sortir d'excursió i gaudir de la natura en algunes rutes per les comarques de Girona



RESSEGUINT LA MUGA: DE L'ALTA GARROTXA ALS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

La primera proposta segueix el curs del riu Muga, que fa de connector entre diferents espais naturals, com són l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa, de les Salines, del Penya-segats de la Muga i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Si esteu en forma i acostomeu a anar en bicicleta, aquest recorregut d'aproximadament 40 km, us permetrà en un dia fer una via que uneix els Pirineu amb la Mediterrània. Si voleu fer una caminada a peu, escolliu algun dels punts d'aquest recorregut que passa pels termes municipals de Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Boadella i les Escaules, Pont de Monlins, Cabanes,Peralada i Castelló d'Empúries-Empuriabrava. Una oportunitat per descborir el bosc de ribera o practicar activitats com la pesca, el cicloturisme i el senderisme.



LA RUTA DELS MIRADORS DE BEGUR



L'Ajuntament de Begur va anunciar a l'estiu la creació d'una ruta de miradors. El recorregut estarà integrat per 17 punts d'observació. A cada mirador es col·locarà una banderola identificativa, i en alguns hi haurà un perfil topogràfic i bancs per descansar i gaudir de les vistes. Des de les muntanyes de Begur hi ha una panoràmica privilegiada de la comarca, el massís del Montgrí i les illes Medes, o del Pirineu. Aquestes són els miradors que inclou el recorregut: Castell de Begur, Sant Ramon, Mas d'en Pinc, Passeig Carmen Amaya, Poeta Joan Vinyoli, Puig de Son Moles, Font de la Salut, Puig de Sa Guàrdia, Sa Riera, Sa Tuna, Puig Rodó, Sant Josep, Puig d'en Malaret, Fornells i Aiguablava i Puig des Comal d'Aiguablava.



CAMINANT PEL PARATGE DE TUDELA AL CAP DE CREUS



A la carretera que va de Cadaqués al Cap de Creus trobarem una gran explanada on deixar el cotxe i que ens obre les portes a un espai natural de primer ordre, dotat d'una singular configuració geològica, amb estructures i afloraments de roques (esquistos i pegmatites) que formen un conjunt únic a escala mundial. Des de l'aparcament de Tudela i fins a la Cala Culip, l'itinerari transcorre per una via ferma des de la qual podrem observar les roques que, erosionades pel vent, donen lloc a morfologies singulars com les de l'Àliga o es Camell. Fa més de cinquanta anys, al sector de Tudela s'hi va edificar la ciutat de vacances del Club Mediterranée, una instal·lació que va acabar essent enderrocada i l'entorn restaurat.



DE GIRONA AL CASTELL DE SANT MIQUEL



La ruta comença al costat del Barri Vell, just al costat del monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, travessa la vall de Sant Daniel reseguint el curs del riu Galligants i els seus afluents i passa per un paisatge amb bosc i conreus. Després s'endinsa a l'espai natural protegit de les Gavarres per ascendir al puig de Sant Miquel, on es troben les runes del castell del mateix nom i des d'on es pot gaudir d'unes magnífiques vistes panoràmiques de gran part del territori gironí, una vista de 360º des de l'Empordà fins als Pirineus. A la part alta de l'itinerari, la ruta permet triar entre tres variants: el camí principal, que passa pel Cal Mistaire, la font Martina i Cal Micaló; la variant est, passant pel Collet d'en Figueres i que transcorre entre d'altres punts per les restes de l'antiga font de Cal Mistaire, i finalment, la variant de Cal Micaló. Per fer la ruta de Sant Miquel cal seguir les indica cions de l'Anella Verda de Girona i els cartells específics de la ruta



RUTA DE LA TORDERA A HOSTALRIC

L'itinerari comença a la Plaça dels Bous i transcorre per les hortes d'Hostalric, les ribes de la Tordera i de la riera d'Arbúcies i el nucli històric de la vila. L'itinerari combina els elements del patrimoni fluvial i agrícola amb els de caire històric com el Molí, la Farga, la fortalesa d'Hostalric, la porta de Barcelona o les torres i muralles de la vila. Es tracta d'una ruta circular de 4,9 quilòmetres que es pot fer en menys de dues hores.



LA RUTA DE LES ERMITES A CALDES DE MALAVELLA

Es tracta d'un itinerari circular que uneix diferents ermites, esglésies i capelles, en un recorregut llarg però força planer. La ruta completa són 35,5 quilòmetres i es tarda de vuit a nou hores a completar. No obstant, en varis punts d'aquesta ruta trobarem diferents enllaços amb altres rutes de senderisme i bicicleta que ens permetran escurçar el recorregut i tornar al punt de sortida. Més informació



LA MÀGIA DE LES ESTUNES (PORQUERES)



Les Estunes és un paratge d'una bellesa insòlita. Un bosc frondós d'alsines i roures que creix sobre un dipòsit de travertins, amb grans fractures. Aquestes grans esquerdes generen passadissos laberíntics i coves naturals per les que es pot passejar i amagar-se. S'hi pot arribar fàcilment amb cotxe o passejant des de l'Estany de Banyoles. Un cop allà, hi ha diferents itineraris marcats per al visitant. Diu la llegenda, que a les Estunes hi vivien uns éssers fantàstics, eteris i invisibles, personificats en forma de dones de bellesa i finor extraordinàries. En els palaus de pedra, les goges, hi feien grans festes i convits, que eren coneguts per la gent de la contrada per l'enlluernadora claror i per la cridòria que sortia d'esquerdes i baumes. Durant el dia s'amagaven, amb timidesa de la llum, gaudint de la intimitat dels seus palaus, i d'això se n'asseguraven teixint, amb un fil imperceptible, una finíssima xarxa que impedia el pas a curiosos i atrevits. Només hi entrarien aquells que desitgessin no retornar mai més al món dels mortals i quedar-se per sempre entre la fantasia màgica dels palaus rocosos de les GOGES de Les Estunes.



LES DEVESES DE SALT

Ja fa uns quants anys, a Salt van impulsar les 'Rutes de llegenda', un seguit d'tineraris i rutes per descobrir el Parc de les Deveses de Salt i el riu Ter. Són quatre rutes que pretenen descobrir de diferents maneres aquest ric i divers espai natural. Cada itinerari pren el nom d'un dels quatre personatges principals d'una llegenda molt popular a Salt, la de La Nimfa Mifegínia i El Gegant del Rec.



LA RUTA DEL CARRILET

El Carrilet que anava des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols va deixar de funcionar el 1969, però es pot seguir el seu recorregut amb bicicleta. La millor manera de fer la via verda de 39,7 km és amb bicicleta, i com que no té grans desnivells, no es necessita ser un ciclista assidu per a fer-la sencera. La sortida a Girona segueix el riu Onyar, passa per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i finalment arriba a Sant Feliu de Guíxols, on es pot seguir el carril bici local fins al mar. La ruta es pot fer en les dues direccions, però si esteu cansats en acabar per tornar-la a fer, hi ha tota una oferta de transports públics que permet pujar la bicicleta.



EL CASTELL DEL MONTGRÍ



Declarat Parc natural des del 2010, el massís del Montgrí s'aixeca a la plana de l'Empordà, coronat per una fortificació inacabada anomenat el Castell del Montgrí. La millor manera de començar l'excursió és des de Torroella. El camí, que fa olor de Farigola, va pujant i trobant les 3 capelles fins a arribar al coll de la Creu, el punt intermedi des d'on et pots dirigir cap al castell o baixar cap a l'Ermita de Santa caterina. El camí al castell no és difícil i es pot fer tan amb adults com amb nens. Un cop a dalt, es pot entrar al castell, pujar per les escales de cargol d'una de les seves torres, i admirar les vistes: el golf de Roses, les illes Medes, i si es té sort, els Pirineus.