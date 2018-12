Mieres vol que l'Ajuntament gestioni directament l'aigua del municipi

Els veïns de Mieres han votat sí perquè l'Ajuntament gestioni de manera directa el servei de subministrament d'aigua del municipi. La consulta popular vinculant, que va començar el 8 de desembre i que s'ha tancat aquest Nadal, ha tingut un 33,5% de participació (106 vots), 81 dels quals (76,41%) han dit que sí a la pregunta "Voleu que Mieres gestioni directament l'aigua?". El 'no' ha rebut 23 vots (21,70%) i també hi ha hagut dos vots en blanc. Des de l'any 2001, l'empresa Sorea gestiona l'aigua del municipi però l'any passat es va acabar la concessió i l'Ajuntament, que aposta per la gestió pública dels serveis, va decidir preguntar al poble. El procés ha tingut amb dues fases de votacions presencials i una última de telemàtica, que es va acabar el 23 de desembre.

Mieres ha votat 'sí' a la gestió directa del subministrament d'aigua. L'Ajuntament va posar en marxa a principis de desembre una consulta popular vinculant. Inicialment, es van fer dues tandes de votacions presencials i des del 17 i fins al 23 de desembre, de manera telemàtica.

Hi han participat 106 persones, 81 de les quals han votat favorablement a la pregunta "Voleu que Mieres gestioni directament l'aigua?". Un 21,70% (23 persones) han votat que no i hi ha hagut dos vots en blanc.

L'empresa Sorea gestiona l'aigua de la població des de l'any 2001 però l'any passat es va acabar la concessió i l'Ajuntament, partidari de la gestió pública dels serveis, va plantejar-se la possibilitat de recuperar-la assessorant-se a través d'entitats i altres municipis de les mateixes característiques. Finalment, va decidir tirar endavant una votació popular perquè fos el poble, que té poc més de 300 habitants, qui triés.

La previsió és que, tot i la gestió directa, els preus no augmentin almenys durant els dos primers anys i que després es decidirà si cal incrementar-los per fer millores a la xarxa.