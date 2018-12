La meitat de la informació internacional sobre salut mental té un to negatiu

El to negatiu és el que predomina en les notícies amb continguts sobre salut mental en la informació d'àmbit internacional. Així, un 42,2% de les informacions relacionen els problemes de salut mental amb actes perillosos, violència, incapacitat o contenen expressions despectives. El percentatge augmenta amb el 10,4% de les notícies que s'han expressat sobre la salut mental en un to mixt, mesclant aspectes positius i negatius. Aquest és un dels principals resultats de l'informe de l'Observatori de mitjans i salut mental, elaborat per l'entitat Obertament i el Grup de Periodistes Ramon Barnils i que s'ha presentat recentment. En canvi, en la informació local, hi predomina el to neutre, seguit del to positiu.

L'informe Anàlisi comparativa: informació local vs informació internacional, que analitza articles del 2016 i del 2017, mostra que les notícies de l'àmbit internacional que promouen una visió normalitzadora de la salut mental i que lluiten contra l'estigma, és a dir, que tenen un to positiu, representen el 29,2% i les que tenen un to neutre són el 15,6%.

Pel que fa a les informacions locals, les notícies amb to negatiu representen el 17,3% de les analitzades i les que tenen un to mixt, el 8,1%. La majoria tenen un to neutre (45,9%) i quasi un terç (29,7%), positiu.

Així, el document d'Obertament i del Grup Barnils recull que el 68% de les notícies d'informació internacional relacionen persones que conviuen amb trastorns mentals amb perillositat o violència. En el cas de les locals, aquest percentatge baixa al 47,6%.

Un dels casos que posa com a exemple l'informe en l'àmbit internacional és l'assassinat el 2016 de la diputada del Partit Laborista britànic Jo Cox, contrària al Brexit. Si bé molts mitjans van recollir hipòtesis que apuntaven als antecedents psiquiàtrics de l'assassí per explicar el crim, la investigació va acabar confirmant que es tractava d'un delicte d'odi. «Però aquesta conclusió va arribar massa tard (quan el cas ja no era de portada), perquè la vinculació entre violència i salut mental s'havia donat per suposada des del primer moment», denuncia l'informe.

L'informe també alerta, en les notícies que arriben d'agències de comunicació d'altres països o de corresponsals a l'estranger, d'una tendència sensacionalista amb la vinculació entre salut mental i violència i que les notícies reflecteixen un posicionament polític cap a la salut mental.

«Polítics d'ideologia progressista volen normalitzar els problemes de salut mental, mentre que els més conservadors sovint la utilitzen per justificar les causes d'atemptats i crims», exposa.

En l'àmbit local, el document recull més interès pels temes de recerca i el tractament dels problemes de salut mental. L'anàlisi detecta, però, una tendència a posar el focus en els actes institucionals i a donar veu als polítics i professionals en detriment d'oferir el punt de vista de les persones que en són usuàries. En aquest sentit, troba a faltar la veu de la primera persona, fet que en fomenta la «invisibilització» o fa que els mitjans caiguin en el «paternalisme».

Un altre dels resultats de l'informe en l'àmbit local és que l'origen dels trastorns mentals té més presència sobretot quan la causa són factors ambientals.



Els famosos

Pel que fa a les notícies positives en l'àmbit internacional, les que enfoquen la salut mental des de la denúncia-contra l'estigma, manca de recursos...- o les que valoren les capacitats de les persones que conviuen amb aquest tipus de problemes, la majoria són protagonitzades per personatges famosos, com celebritats de Hollywood, de la indústria musical o de la moda.

L'informe valora la «important tasca normalitzadora dels artistes» però també assenyala que aquesta tendència pot alimentar «el fals estereotip 'positiu' que relaciona el talent, la genialitat i la creativitat amb la salut mental». En canvi, l'informe posa de relleu que a Catalunya pràcticament no hi ha persones famoses que parlin públicament de la seva salut mental.