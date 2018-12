Mostra sobre la prevenció del càncer de còlon a la Cerdanya

L'exposició de l'AECC Catalunya contra el Càncer Girona sobre la prevenció del càncer de colon i recte ja es pot veure a la Cerdanya. La mostra, que ha recorregut bona part de les comarques gironines, ha estat exposada al centre d'atenció primària de Puigcerdà des de principis de mes i també es podrà veure a l'hospital transfronterer. L'exposició, que ja s'ha pogut veure en punts de la demarcació com l'hospital de Palamós o els CAPs de Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí, informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d'aquests en càncer, com prevenir el càncer i quins són els grups de risc.