Una prova pilot que revifa els plans educatius d'entorn inclou Ripoll

La Generalitat recuperarà dotació pressupostària per reimpulsar els plans educatius d'entorn i posarà en marxa un pla pilot que ampliarà el seu àmbit d'actuació més enllà de l'etapa obligatòria, abastant dels 0 als 20 anys, i dotarà la iniciativa d'una major concepció comunitària, segons va explicar el conseller d'Educació, Josep Bargalló. La prova pilot es durà a terme a cinc municipis catalans, entre els quals n'hi haurà un de gironí, Ripoll.

Els plans educatius d'entorn es van crear el 2005 com a projecte de cooperació educativa entre la Generalitat i els ajuntaments durant l'etapa obligatòria; és a dir, dels 3 als 16 anys. El seu objectiu era fer front als reptes que plantejava la important arribada d'immigració, per garantir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i prestar una atenció especial al vulnerable, contribuint a la cohesió social. Però a partir del 2011 van perdre l'aportació pressupostària dins de les retallades justificades per la crisi econòmica.



Accions complementàries

Per això, Josep Bargalló ha anunciat que el Departament d'Educació impulsarà el 2019 una prova pilot dels nous Plans Educatius d'Entorn 0-20 a Ripoll, al barri de la Floreda de l'Hospitalet de Llobregat, a Esplugues de Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts i a Tàrrega.

El conseller ha explicat que es tracta de municipis amb realitats diferents en els quals és necessari «compensar, redirigir o actuar, i que poden afectar l'escola en la seva normalitat». Josep Bargalló ha exemplificat aquesta situació amb el cas de Ripoll, després del trauma que va patir el municipi degut als atemptats de l'agost del 2017.



Prop de 130 plans tot i la retallada

El titular de la Conselleria d'Educació va recordar que, malgrat perdre l'aportació econòmica per la crisi, en l'actualitat existeixen 128 plans d'entorn en 109 municipis catalans. Aquests plans impliquen 1.293 centres i 408.955 alumnes, arribant al 98,58% dels centres d'alta complexitat –sense incloure els de Barcelona–, que van continuar per voluntat municipal o per la mateixa dinàmica als centres.

El Departament pretén impulsar i avaluar en aquesta prova pilot als cinc municipis 30 accions que considera prioritàries per reduir l'abandonament escolar i garantir l'èxit educatiu de tot l'alumnat, sense deixar de costat el treball fet per avançar en la cohesió social i la promoció del català com a element d'igualtat d'oportunitats: «Ara el preocupant no és l'arribada d'immigració, és la segregació», va dir el conseller.

La Generalitat ampliarà la franja d'acció fins als 20 anys, una vegada garantit que els joves han acabat amb èxit els seus estudis postobligatoris o s'han inserit al món laboral; de manera que els plans siguin una eina per reduir l'abandonament escolar en l'etapa postobligatòria.

Els nous plans educatius d'entorn també volen ser elements d'acompanyament de les famílies en els diferents canvis d'etapa educativa, amb la voluntat d'intensificar la relació entre l'escola i les famílies.

Aquests Plans Educatius d'Entorn 0-20 se sumaran als ja existents, així com a les experiències municipals com ara el programa «Interseccions» del Prat de Llobregat o el projecte educatiu de ciutat de Viladecans; perquè -va remarcar el conseller-, «no es tracta de batallar protagonisme».