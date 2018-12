Taller de l'AECC amb estratègies per afrontar situacions difícils

L'AECC Catalunya contra el Càncer Girona organitza un taller d'estratègies per afrontar situacions difícils per als propers mesos. El taller va dirigit tant a pacients oncològics com a familiars de persones amb càncer.

Les sessions previstes pel taller de l'entitat arrencaran el 15 de gener i continuaran el 22 i 29 i el 5 de febrer a les quatre de la tarda al centre cívic del Barri Vell de la ciutat de Girona.

Les persones interessades en inscriure's a l'activitat es poden adreçar al telèfon 972 201 306 o al correu electrònic activitatsgirona@aecc.es