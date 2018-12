Talls de circulació a partir del gener a la carretera «de la Vergonya» a Bescanó

Les obres de millora de la carretera N-141e al seu pas per Bescanó (Gironès) arriben a la seva recta final. Després de les festes de Nadal començaran talls en la circulació durant dos mesos. Aquests talls es deuen als drenatges que han de fer possible desviar les acumulacions d'aigua per sota de la carretera fins al riu Ter.

Durant aquests dos mesos sempre hi haurà un dels carrils oberts i un semàfor donarà pas alternatiu als vehicles. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assegurat que les aturades no superaran "els dos minuts de temps d'espera" per tal de no afectar excessivament al trànsit.

D'altra banda, Gavín també s'ha mostrat confiat en poder desencallar aviat les obres de la C-32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (la Selva).