El 90% dels actes de violència masclista són obra de la parella

Més de la meitat de les trucades gironines al telèfon de la Generalitat contra la violència masclista, d'aquest 2018 s'han realitzat el primer semestre de l'any. A mesura que els mesos han anat avançant, s'ha confirmat una tendència a la baixa que l'Institut Català de les Dones (ICD) atribueix al fet que les víctimes acudeixen als recursos que tenen al seu abast, al territori, i no a la reducció dels maltractaments.

A l'espera de tancar l'any, l'1 de desembre, el servei telefònic gratuït, permanent i confidencial havia tingut 583 usuaris de Girona, 45 més que al novembre. En el 90% d'aquests casos, igual que a Catalunya, la parella era la responsable dels actes violents i prop del 64% de les víctimes eren dones de 31 a 50 anys; el 34,4% es trobaven en la franja de fins a 40 i el 29,5%, per sobre d'aquesta edat. Tot i que aquest és el perfil més castigat per la xacra de la violència de gènere, les noies de 19 a 30 anys constitueixen el tercer grup més sensible, ja que el 18% de les trucades eren de noies d'aquestes edats.

Les comarques gironines són les terceres de Catalunya en nombre d'alertes, dintre de les vuit àrees territorials amb què la Generalitat divideix el territori a l'hora de gestionar les dades de violència de gènere, darrere de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Camp de Tarragona. Al conjunt del país, des del gener i fins a principis d'aquest mes s'havien gestionat 8.594 comunicacions, i gairebé totes les situacions denunciades al telèfon (el 99,2%) es corresponien a maltractament psíquic; físic en el 38,7% dels casos; econòmic en un altre 10,9%; i sexual en un 3,8%. Ara bé, tal com apunta l'Institut Català de les Dones, en la majoria d'ocasions una mateixa persona pateix diferents tipus de violència masclista.

El número d'atenció 900 900 120 va tancar el primer semestre del 2018 amb 316 trucades efectuades des de municipis gironins, una xifra que va començar a créixer amb uns primers 55 avisos registrats al gener. Al febrer, aquesta quantitat pràcticament es va doblar, sumant 106 alertes; al març va pujar fins a 150, a l'abril ja eren 206 i al maig, 276. Entre juny i principis de desembre, el còmput de persones que havien alertat d'una situació de violència de gènere a Girona havia pujat fins a 583.

Un nombre que, malgrat no parar de créixer, mostra certa recessió respecte de l'1 de desembre del 2017, quan el telèfon de la Generalitat va atendre 618 trucades. Al setembre, des de l'ICD van explicar que el descens de trucades no significa que el problema s'està solucionant, sinó que les dones cada vegada acudeixen més als serveis especialitzats que funcionen a prop d'on viuen. L'any passat es va tancar amb 675 trucades gironines, però per saber el número final del 2018 caldrà esperar al gener, quan l'Institut Català de les Dones faciliti el balanç definitiu.