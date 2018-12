La cavalcada d'Olot potencia les princeses que acompanyen els Reis d'Orient

La cavalcada dels Reis d'Orient a Olot potenciarà el paper de les princeses que acompanyen Melcior, Gaspar i Baltasar en la seva arribada a la capital garrotxina. Les princeses tindran un pes específic dins la comitiva reial i més presència durant tot l'esdeveniment. Tindran un seient propi a la carrossa i a la tenda dels trons, de manera que podran participar activament en la recepció dels infants i interactuar amb ells al costat dels Reis. L'objectiu, segons el consistori, es deixar de banda el paper passiu que prenien les princeses durant tot l'acte i s'obre la porta a modificar la tradició per fer-la més igualitària.



Nous trons i carrosses

Aquesta no és, però, l'única novetat de la cavalcada d'Olot d'enguany. Un cop acabades les obres del Firal, Ses Majestats tindran trons nous i una tenda per poder rebre tots els infants de la ciutat que els estaran esperant. El disseny del projecte ha anat a càrrec de l'estudi de Jordi Vayreda i es podrà veure per primer cop el proper dia 5 de gener al Firal petit.

Així, s'estrena també un emplaçament nou, que es desplaça uns metres de la ubicació tradicional, desapareguda després de les obres de renovació del passeig i que torna al Firal després que l'any passat va situar-se a Sant Esteve.

Els Reis d'Orient visitaran Olot amb una carrossa nova per a cadascun d'ells, dissenyada per Enric Porta, i també s'actualitzarà la carrossa del carter reial. Tant els nous trons com les quatre carrosses s'han dissenyat perquè fossin totalment accessibles i i garantir que tothom pugui arribar a la recepció amb Ses Majestats.

Tot això ha estat possible gràcies a la feina de la comissió de cavalcada, que aquest any compta amb nous responsables, Marià Clavell i Aniol Sellabona, que agafen el relleu d'Andreu Oliveras com a directors de l'esdeveniment.

Totes aquestes novetats, però, aniran de bracet amb els elements que ja són tradicionals: es mantindran el nombre de patges i personatges, l'ambientació, el recorregut, la recepció dels Reis i el concurs de fanals.