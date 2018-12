La collada de Toses és el tercer tram d'Espanya amb més risc d'accident

La collada de Toses és una via d´un carril per sentit i on sovint hi ha accidents de vehicles pesants.

Les comarques de Girona compten amb el tercer tram de carretera on hi ha més risc de patir un accident de trànsit i també on n'hi ha més concentració de tot Espanya. Es tracta de la collada de Toses, un tram de 62,2 quilòmetres de longitud de la Nacional 260 que va de Ripoll a Puigcerdà.

En aquest tram negre hi circulen cada dia 2.433 vehicles i de mitjana hi ha 7,7 accidents mortals o amb ferits greus cada any. De fet, això la converteix en el punt d'Espanya amb més accidents de mitjana del rànguing dels trams amb més risc i més concentració de la xarxa de carreteres de l'Estat.

Aquest és el resultat que ha revelat l'estudi EuroRAP Espanya que ha fet públic el RACC però que no apareix a l'EuroRAP de Catalunya perquè és una carretera que té una mitjana de 2.300 vehicles al dia i l'informe català només té en compte aquells trams que tenen una IMD (Intensitat Mitjana Diària) de 2.000 vehicles.

La carretera N-260 és una via que transcorre entre Portbou i Puigcerdà i que té molts pocs trams desdoblats. Aquesta Nacional també apareix en l'EuroRAP d'Espanya com la tercera carretera amb més quilòmetres negres i vermells, en concret, 221. És a dir aquests tenen un molt alt i alt perill de produir-s'hi un accident de trànsit.



Novena província amb més risc

La província de Girona és la novena d'Espanya on hi ha més risc d'accidentalitat. Segons l'informe es pot veure que Girona està situada entre les 20 amb més risc i en concret, compta amb un 18% de quilòmetres vermells i negres. La mitjana espanyola és del 12%. Per contra, la província d'Espanya on hi ha més proporció de quilòmetres amb risc és la d'Osca amb un 52% dels seus trams. En global, la xarxa de carreteres de l'Estat compta amb més de 3.000 quilòmetres amb risc elevat d'accident greu o mortal. El tram amb més risc d'Espanya és a l'N-642 a Ribadeo (Lugo) que té vuit quilòmetres. El RACC reclama més mesures per la seguretat viària.