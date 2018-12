Quant a les destinacions preferides per treballar a l'estranger, els dos primers llocs no experimenten canvis, tot i que sí permuten posicions, sent França amb 583 i el Regne Unit amb 572 certificats els més sol·licitats. Irlanda (207) supera Alemanya (175), essent la tercera i quarta destinacions més sol·licitades, mentre que el cinquè lloc és per a Portugal (157). Fora d'Europa, les destinacions escollides són els Emirats Àrabs (85), Canadà (80) i els Estats Units (78).