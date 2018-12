Els gironins tramiten 62 certificats per anar a fer de metges a l´estranger

El nombre de tràmits dels facultatius gironins per anar a l'estranger a exercir la medicina s'han mantingut estables durant el 2018 respecte al 2017. Segons les dades de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), que agrupa els col·legis de metges de l'Estat, entre el gener i el 20 de desembre s'han expedit a professionals de Girona 62 certificats d'idoneïtat, el document que requereixen els facultatius per marxar a l'exterior i que sobretot es fan servir per treballar a altres països.

Un mateix facultatiu pot tramitar alhora diversos certificats, que tenen una validesa de tres mesos i es poden fer servir tant per anar a fer cooperació internacional com un programa de recerca o d'estudis o prestar assistència a l'estranger, ja sigui de forma regular o per fer substitucions esporàdiques.

És el cas d'alguns metges que estan col·legiats a Girona i que habitualment treballen a la demarcació, però que demanen el certificat per poder fer suplències de dies o mesos a França, on hi ha dificultats per trobar professionals. Aquestes substitucions requereixen tenir el certificat al dia, i és per això que cal anar-lo renovant periòdicament.

També és cada cop més habitual que els professonals sol·licitin el certificat d'idoneïtat per anar a fer tasques de cooperació a l'estranger, per evitar tenir incidents amb els governs locals i perquè és aconsellable de cara a les assegurances i pòlisses de responsabilitat civil, perquè acredita la titulació que s'està col·legiat i al dia dels pagaments.



Uns 3.500 a tot l'estat

Arreu de l'Estat, l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha expedit un total de 3.525 certificats d'idoneïtat a metges per sortir a l'estranger, una xifra que suposa un augment del 7,4% respecte a les dades del 2017, quan se'n van expedir 3.282. Això suposa un retorn a la tendència a l'alça, segons confirmen els números recollits per l'organització fins al 20 de desembre de 2018.

Les dades mostren un augment en la demanda de certificats d'idoneïtat, que el 2011 van ser de 1.380; el 2012, 2.405; el 2013, 3.279; el 2014, 3.300; el 2015, 2917; el 2016, 3402; el 2017, 3.282; i 3.525 aquest any.

En els vuit últims anys, s'han sol·licitat entorn de 23.500 certificats d'idoneïtat per part de metges espanyols, unes dades que reflecteixen la precària situació dels professionals mèdics espanyols i especialment la dels més joves, a parer de l'OMC.

Un any més, la gran majoria de certificats d'idoneïtat, sis de cada deu, s'han sol·licitat per sortir a treballar fora d'Espanya. També s'han sol·licitat documents per a estudis (4,6%) i cooperació (9,2%). De tots, el 51,5% han estat sol·licitats per dones i el 48,5% per homes.

Aquest any Catalunya continua en primera posició quant a certificats expedits amb 792 documents, per davant de Madrid amb 742. La tercera i quarta posició es manté inalterable amb Andalusia i la Comunitat Valenciana que acumulen 462 i 298 certificats, respectivament.

Per especialitats, les dades recollides el 2018 pel Departament d'Internacional de l'Organització Mèdica Col·legial, exposen que els metges de família (256), els anestesiòlegs (92) i els oftalmòlegs (84) són les especialistes que més demanen el certificat.

En relació a les edats dels metges, les xifres posen de manifest que la majoria de sol·licitants d'aquests certificats d'idoneïtat es troben entre els grups d'edat de 31 a 35 anys en primer lloc (46,1%), seguit dels facultatius de 36 a 50 anys (36,2 %) i en tercer lloc, el grup que supera els 50 anys (17,6%).