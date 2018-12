Llagostera ja té una trentena de propostes ciutadanes pel pressupost participatiu

Quan encara falten 20 dies per a finalitzar el termini de recollida de propostes ciutadanes per incloure al pressupost municipal de l'Ajuntament de Llagostera, ja s'han comptabilitzat 33 propostes que han fet arribar els veïns telemàticament.

El termini per fer arribar propostes finalitzarà el proper 18 de gener a les 23:59 h. Les propostes poden fer-se arribar telemàticament des del web llagostera.cat/participa o bé fent ús de les butlletes que s'han fet arribar a tots els domicilis del municipi.

Un any més l'Ajuntament de Llagostera ha reservat una partida de 40.000 euros del capítol d'inversions del pressupost municipal pel 2019, on els ciutadans decidiran a què destinar-los. Totes les propostes seran validades política i tècnicament i es sotmetran a votació popular, les que passin a la fase final de votació.

El regidor de participació ciutadana, Robert Montiel, ha explicat que «sovint hi ha propostes que excedeixen el límit dels 40.000 euros de pressupost fixat o bé que no són competència de l'Ajuntament i per tant queden descartades de la fase de votació».

Després de la bona acollida de l'any passat, enguany es tornarà a obrir el procés participatiu als joves que actualment estan estudiant l'ESO a l'Institut de Llagostera amb la voluntat d'involucrar-los en les dinàmiques de participació. La proposta més votada pels joves de l'Institut, serà incorporada a la resta de propostes que es sotmetran a la votació final.

Del 18 al 25 gener de 2019 es durà a terme la fase de validació politicotècnica de les propostes i del 26 de gener al 25 de febrer de 2019 es farà la votació popular on els majors de 16 anys podran votar les propostes.

El procés de participació ciutadana, compta el suport de la Diputació de Girona.