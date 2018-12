L´oficina de la Seguretat Social de Ripoll ha reobert tres dies aquest mes

L'oficina que Institut Nacional de la Seguretat Social té al carrer Macià Bonaplata de Ripoll va reobrir tres dies, aquest mes de desembre, després d'estar gairebé un mes i mig tancada. En concret, i segons va comunicar el consistori, l'oficina va obrir els dies 3, 10 i 18 de desembre de deu del matí a dues del migdia i amb cita prèvia per «pal·liar la situació excepcional de manca de personal». De fet, a finals de novembre, l'Ajuntament va demanar al Ministeri de treball que reobrís el servei.

Aquesta oficina va tancar a mitjans d'octubre i només es va obrir durant un dia de la primera setmana de novembre. La resta de dies va restar tancada, amb els inconvenients que això va comportar per als seus usuaris, alguns provinents d'altres poblacions no només del Ripollès sinó també de comarques veïnes. Moltes d'aquestes persones s'acabaven dirigint a les dependències del CAP, que no tenen cap competència en l'àmbit de treball.

L'oficina havia estat ocupada per tres treballadors, però a mesura que s'han anat jubilant, se n'ha aprimat el personal. Aquest estiu s'havia incorporat una funcionària nova.

El regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament, Josep Maria Creixans, ja va avançar a finals de novembre que confiava en «una solució imminent d'aquesta situació» i va confirmar que també s'havia informat la Generalitat de Catalunya per advertir del cas. El lloc de director de l'oficina està vacant des de fa temps però curiosament no apareixen candidats a ocupar-lo.

El tancament definitiu de l'oficina de l'INSS està planant durant els darrers mesos sobre l'imaginari ripollès, malgrat que fonts del ministeri de Treball han negat que estigui previst clausurar-la.

En tot cas els ripollesos ja estan escamats amb el degoteig de pèrdues de serveis que en els darrers anys ha patit el municipi. La més recent és l'oficina de l'Agència d'Habitatge que hi havia a la seu del Consell Comarcal, fulminada per l'equip de govern perquè no pagava un lloguer del despatx que ocupava.

Prèviament també s'havien perdut la majoria d'especialitats del CAP de Ripoll. Otorrinolaringologia, oftalmologia, cirurgia, digestologia, cardiologia, urologia i dermatologia han anat desfilant en la darrera dècada cap a l'Hospital de Campdevànol, que és el que en té les competències, però que ha deixat la capital de comarca molt més orfe de serveis.