Les obres a la «carretera de la vergonya» provocaran més talls de trànsit al gener

Les obres de millora de la «carretera de la vergonya», l'N-141e, al seu pas per Bescanó arriben a la seva recta final. Després de les festes de Nadal començaran talls en la circulació durant dos mesos, unes interrupcions que es deuen als drenatges que han de fer possible desviar les acumulacions d'aigua per sota de la carretera fins al riu Ter. Durant aquest període de temps, sempre hi haurà un dels carrils oberts i un semàfor donarà pas alternatiu als vehicles.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, va assegurar que les aturades no superaran «els dos minuts de temps d'espera» per tal de no afectar excessivament al trànsit.



Acabament a l'abril

La «carretera de la vergonya» podria deixar de ser-ho d'aquí a quatre mesos, quan s'acabin les obres de millora de l'N-141e al seu pas per aquest municipi del Gironès. Actualment, els treballs ja es troben en la seva fase final i es preveu que a l'abril ja estiguin acabats del tot. El nou traçat donarà més amplada a la via i estalviarà alguns dels revolts més perillosos que hi havia fins ara.

El tram final d'obres, però, comportarà talls de circulació a la carretera a partir de mitjans de gener. El motiu és que cal passar uns drenatges per evacuar l'aigua de punta a punta de carretera i que acabin desembocant al Ter.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va garantir ahir que aquests talls «estan pensats amb una gran delicadesa», amb l'objectiu d'aconseguir «la menor afectació» possible en el trànsit.

Així, durant dos mesos s'anirà tallant el trànsit per trams. Sempre hi haurà un carril disponible, mentre es treballa en el del costat. Per aquest motiu, es donarà pas alternatiu amb semàfors. En els moments de més trànsit, seran els operaris qui marcaran el pas dels vehicles per tal de reduir al màxim els temps d'espera. De tota manera, Gavín va afirmar que estan estudiant mantenir un temps d'espera similar «al dels semàfors urbans», en què no se superarien els dos minuts d'aturada.

L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, es va mostrar satisfet amb el calendari fixat per la Generalitat i amb el progrés de les obres de la carretera. Garcia va afegir que, en un principi, el període de talls de circulació havia de ser de sis mesos, però que l'Ajuntament va treballar «perquè aquest temps fos el mínim possible».

Les obres de l'N-141e han originat un conjunt de «sorpreses» que han portat a elevar el cost del projecte dels 3,4 milions inicials fins als 5 milions d'euros. Isidre Gavín va detallar que aquestes obres s'han convertit en «una de les inversions més importants» del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. De fet, al començament de les obres, aquesta Conselleria va comprovar que els estudis geològics no coincidien amb la realitat, cosa que va obligar a replantejar alguns aspectes tècnics del projecte.

Prop de 12.000 vehicles circulen per aquesta carretera diàriament. Fins ara, era una via perillosa perquè els carrils eren molt estrets, però, a partir de l'abril, passaran de tenir sis metres de calçada a disposar-ne de nou. Hi haurà un carril per cada sentit de tres metres i mig, i vorals d'un metre d'amplada. A més, en determinats punts es faran cunetes d'un metre i mig, en les quals es podrà circular, que reduiran la perillositat de la carretera.