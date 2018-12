Les tortugues exòtiques a l'Estany de Banyoles es redueixen un 90% en vuit anys

La població de tortugues exòtiques a l'Estany de Banyoles s'ha reduït un 90% en vuit anys. És el resultat de la feina d'extracció i control dels dos projectes Life (2010-2017) a la zona i que, un any després, permeten parlar d'una població d'exòtiques "controlada". "Estem en el bon camí per al control total i si seguim així podrem acabar erradicant-la", afirma el tècnic coordinador del Consorci de l'Estany tot fent una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar alliberaments d'aquests exemplars. L'altra bona notícia és que en la darrera campanya de seguiment de tortugues autòctones es confirma la bona aclimatació a l'entorn, després de la seva reintroducció. En vuit anys se n'han alliberat uns 200 exemplars i per primer cop s'ha detectat el primer naixement 'in situ'.

La població de tortugues exòtiques a l'Estany de Banyoles i als entorns ha disminuït de forma considerable en vuit anys. Així ho constaten les dades recollides des del 2010 fins al 2018 pels tècnics del Consorci de l'Estany que n'estan fent un seguiment. Cal recordar que durant aquest període es van dur a terme dos projectes Life amb fons europeus que van dedicar molts esforços per reduir aquesta població d'exòtiques (sobretot les de Florida o d'orelles vermelles) i, al mateix temps, intensificar la reintroducció de la tortuga d'estany ('Emys orbicularis'), una espècie amenaçada.

En el primer Life es van capturar unes 600 tortugues exòtiques i en el segon, ja només un centenar. L'estadística, però, no té en compta només les xifres absolutes sinó també factors com ara els esforços destinats amb trampes i el temps que han estat instal·lades. "Les gràfiques demostren una reducció del 90%; estem en el bon camí per arribar al control total i si seguim així, podrem acabar erradicant-la", subratlla el tècnic coordinador del Consorci de l'Estany, Miquel Campos. Per aconseguir-ho, però, recorda que cal seguir comptant amb la responsabilitat ciutadana i evitar que es produeixin nous alliberaments com havia passat anys enrere.

En l'última campanya de seguiment, que s'ha fet durant dos mesos i que ha acabat a finals d'octubre, també es confirma aquesta tendència. "Cada cop ens costa més capturar exòtiques i això és molt bo", explica Campos. Es van posar sis trampes de tipus plataformes d'insolació a les llacunes de Can Morgat i nou més amb esquer (sardina). En total, es van capturar 17 tortugues, de les quals 15 eren autòctones (10 'Emys orbicularis' (tortuga d'estany) i 5 'Mauremys leprosa' (tortuga de rierol) i només dues d'exòtiques.



En bon estat i gran mobilitat

A banda de les xifres, també s'han extret algunes observacions d'interès. La més esperançadora és que un dels exemplars de tortuga d'estany tenia dos anys, essent el primer nascut a la zona. També s'han localitzat tortugues que es van alliberar el 2011 i que, gràcies als xips que porten, s'han pogut pesar i mesurar de nou. Segons Campos, "tenen bona coloració, creixen molt bé i molta mobilitat". I és que han trobat exemplars en zones tant disperses com a la zona de la Puda o a prop de l'escola del Frigolet confirmant-se així que s'han adaptat bé a l'entorn.

En relació a l'espècie de tortuga de rierol, la campanya ha permès capturar-ne tres exemplars que no havien estat identificats anteriorment mentre que un altre s'ha detectat nombroses vegades des del 2005.

La presència de la tortuga d'estany a l'Estany de Banyoles es remunta al neolític, tal com demostren els exemplars fòssils del jaciment de la Draga. L'any 2008, però, hi havia una població residual i sense capacitat de recuperar-se. És per això que l'any 2011 es van fer els primers alliberaments d'exemplars criats en captivitat del centre de l'Albera (Alt Empordà) per recuperar aquesta espècie amenaçada. Des de llavors se n'han alliberat més de 200 i no es descarta seguir-ho fent en un futur fins aconseguir una població estable. L'últim alliberament s'ha fet aquest setembre a la zona nova de llacunes de Casa Nostra.