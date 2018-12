Port de palamós La Generalitat seguirà «defensant i lluitant» la frontera Schengen

El secretari de Mobilitat i també president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, va avançar que seguirà «defensant i lluitant» per convertir el port de Palamós en un espai de frontera Schengen després que l'Estat ho descartés. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va declarar que aquesta infraestructura no és «d'interès general» perquè no compleix els requisits comercials ni de passatgers. Durant la seva visita a les obres de la «carretera de la vergonya», Isidre Gavín va qualificar aquesta resposta com a «nefasta pel territori» i va considerar que «l'Estat no vol ni comparèixer en les infraestructures portuàries» de Catalunya.

El president de Ports de la Generalitat va avançar que la decisió del Govern espanyol «podria afectar a l'hora de captar nous mercats o mantenir la tendència de creixement» que té la infraestructura gironina.

Abans de Nadal, el dimecres 19 de desembre, el ministre Fernando Grande-Marlaska va informar de les intencions de l'Estat respecte al port de Palamós durant la sessió de control al Govern, al Congrés. En resposta a preguntes del diputat d'Esquerra Republicana Joan Margall, el titular d'Interior va recordar que perquè hi hagués un canvi de naturalesa, el port hauria d'efectuar activitats comercials marítimes internacionals, hauria de tenir una influència comercial que afectés més d'una comunitat autònoma i, també, hauria de servir a indústries o establiments que estiguessin considerats d'importància estratègica.