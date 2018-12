El Trueta fa 120 proves per obtenir imatges dels vasos sanguinis del cervell

L'hospital Josep Trueta ha realitzat 120 angiografies cerebrals durant el primer any d'implantació a Girona d'aquesta prova diagnòstica que permet obtenir imatges dels vasos sanguinis del cervell. Fins ara als pacients a qui s'havia de fer aquesta prova se'ls derivava a centres de Barcelona i, posteriorment, se'ls retornava al Trueta. El fet que ja es puguin dur a terme angiografies cerebrals i medul·lars a l'hospital de Girona ha estalviat la derivació d'aquest centenar de malalts.

El centre va realitzar, el 29 de novembre de 2017, la primera angiografia cerebral a un pacient que havia patit un ictus; en concret, una hemorràgia cerebral de causa desconeguda. Poc més d'un any després de l'inici d'aquesta tècnica ja s'han realitzat 123 angiografies diagnòstiques, de les quals 120 han estat cerebrals i tres, medul·lars. Durant aquest any, l'Equip de Neurointervencionisme també ha implantat quatre stents carotidis en malalts amb estenosis carotídies; un tractament intravascular que evita que es produeixi un ictus isquèmic.

L'angiografia cerebral és una tècnica endovascular per fer estudis diagnòstics amb un cateterisme cerebral, cervical o medul·lar. Prèvia anestèsia local a la pell, s'introdueix un catèter per via engonal (a través de l'artèria femoral) o per l'avantbraç (a través de l'artèria radial), i es navega fins a l'alçada del coll per accedir a les artèries carotídies i a les artèries cerebrals. Amb l'ajuda d'imatges radiològiques i amb líquid de contrast s'obtenen imatges dels vasos, les venes i artèries del cervell.

Els aneurismes, les malformacions i fístules arteriovenoses són causa freqüent d'ictus hemorràgic en població jove, i el seu diagnòstic i tractament de forma preventiva pot evitar les seqüeles derivades de l'ictus, que poden arribar a ser molt discapacitants i, fins i tot, mortals.

En la majoria dels estudis realitzats, la causa de l'ictus ha estat un aneurisma cerebral no romput; un tipus de patologia per a la qual un comitè d'experts multidisciplinari indica la conveniència o no del tractament amb anestèsia general per prevenir el trencament, que derivaria en una hemorràgia cerebral o subaracnoïdal.



Formació específica

Les angiografies diagnòstiques es duen a terme en una sala equipada per fer neuroradiologia intervencionista a càrrec de professionals específicament formats, tant del Servei de Neurologia com de Radiologia, que gestiona l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). L'equip està integrat per un neuròleg, especialitzat en neuroradiologia intervencionista, i per personal d'infermeria del Servei de Radiodiagnòstic, amb formació específica.

Mikel Terceño, professional de medicina neurointervencionista de l'hospital Trueta, explica que «el neurointervencionisme és una especialitat que comporta una formació específica completa d'almenys 18 o 24 mesos. S'estableix un mínim de procediments diagnòstics i terapèutics per considerar que el professional és capaç de desenvolupar aquesta tècnica».