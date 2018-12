Ocupació del 95% als hotels del Pirineu durant la nit de Cap d'Any

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona preveu una ocupació d'entre el 80 i el 100% als hotels durant la nit de Cap d'Any. Els territoris amb més visitants seran la Cerdanya i el Ripollès, amb un percentatge del 98% i 95% respectivament.

La ciutat de Girona i les seves rodalies tindran una ocupació del 93% i la Garrotxa d'un 82%. Respecte a les comarques del litoral gironí i sobre els hotels oberts que representen el 20% del total de la flota hotelera, a l'Alt Empordà hi haurà una ocupació del 90%, a la Costa Brava Centre i a la zona del litoral de la Selva un 85%.

Durant la primera setmana de gener coincidint amb la vigília de Reis, un gruix important d'hotels estaran tancats per vacances, excepte al Pirineu.

A la Cerdanya s'espera una ocupació que oscil·larà entre el 75% i el 80%, i al Ripollès entre el 60% i el 65%.

Quant a la Garrotxa, l'ocupació serà d'entre el 50% i el 55%, com a la ciutat de Girona i rodalies. A les comarques del litoral es preveu una ocupació d'entre el 45% i el 50% entre els hotels oberts.

El perfil del turista majoritari per aquests dies està representat per famílies i parelles catalanes, seguides de franceses.

La mitjana d'estades se situa en dos dies i el dia que els hotels tindran més ocupació coincideix amb la nit de Cap d'Any.



Un any com el 2016

«El 2017 va ser un any excel·lent a nivell d'ocupació i despesa, i les expectatives per al 2018 eren elevades. No obstant, no es van arribar a complir per diferents raons: la recuperació com a destí turístic de països com Turquia, Egipte i Grècia; les situacions i canvis a nivell polític; les vagues dels treballadors de les companyies aèries com Ryanair, van ser alguns dels factors que van afectar el turisme, un sector molt sensible als canvis», destaca la federació, que assenyala que les facturacions de l'any 2018 no seran les del 2017, però sí similars a les del 2016, «que també van ser adequades».

Els mesos de setembre i octubre van ser bons per a les comarques d'interior com la Garrotxa i la Selva Interior, sobretot perquè va haver-hi una bona temporada de bolets. Així mateix, generalment el Pont de la Puríssima també va ser positiu a nivell d'ocupació i despesa a tota la província, amb nivells d'ocupacions entre el 65% i el 80%.

En definitiva es preveu que les facturacions de l'any 2018 no siguin les del 2017, però com la Federació ha comentat va ser un any excel·lent, difícil de superar. No obstant, els associats destaquen que es preveu que es tanqui el període amb xifres semblants a les del 2016, que també van ser adequades.